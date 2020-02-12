24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Создали робота, который выполняет анализ крови лучше медработника

24 Читати новину українською
Сбор крови из вены эффективно проводит робот / Unsplash

Ученые создали и успешно протестировали робота, который проводит сбор крови из вены человека. Робот также анализирует образцы крови, а в будущем может заменить медработников и в других процедурах.

Исследователи из Ратгерского университета (США) завершили тестирование работа для забора венозной крови. С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу, пишет Rutgers Today.

Читайте также: Установили новую генетическую причину бесплодия

Робот справляется со своими задачами лучше людей.

Общий показатель эффективности составил 87%, а среди людей с легко доступными венами – 97%,
– резюмировали ученые.


Робот точно и быстро проводит сбор крови из вены людей / Фото: Rutgers

Медработникам сложно провести сбор крови у 27% пациентов, вены которых плохо просматриваются и у 40% людей со слабым прощупыванием вен. Поэтому чаще промахиваются и несколько раз вводят иглу. Это, по словам создателей робота, не только замедляет процесс забора крови, но и провоцирует травмы вен.

Робот быстро и безопасно для человека выполняет процедуру и предотвращает осложнения и боли.

Применять работа планируют в отделениях неотложной помощи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Усик – Чисора: дата и место боя
сегодня
2354
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Техно Лечение Новости Здоровье Здоровье робототехника Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 2051
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 9570
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 673
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 2801
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 8111
Новости
Больше новостей
Залиште відгук