Создали робота, который выполняет анализ крови лучше медработника

Ученые создали и успешно протестировали робота, который проводит сбор крови из вены человека. Робот также анализирует образцы крови, а в будущем может заменить медработников и в других процедурах.

Исследователи из Ратгерского университета (США) завершили тестирование работа для забора венозной крови. С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу, пишет Rutgers Today.

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Робот справляется со своими задачами лучше людей.

Общий показатель эффективности составил 87%, а среди людей с легко доступными венами – 97%,

– резюмировали ученые.



Робот точно и быстро проводит сбор крови из вены людей / Фото: Rutgers

Медработникам сложно провести сбор крови у 27% пациентов, вены которых плохо просматриваются и у 40% людей со слабым прощупыванием вен. Поэтому чаще промахиваются и несколько раз вводят иглу. Это, по словам создателей робота, не только замедляет процесс забора крови, но и провоцирует травмы вен.

Робот быстро и безопасно для человека выполняет процедуру и предотвращает осложнения и боли.

Применять работа планируют в отделениях неотложной помощи.

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