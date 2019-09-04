Создали робота-змею для лечения инсульта
Специалисты Массачусетского технологического института в США создали "робота-змею" размером меньше миллиметра, который поможет лечить пациентов с аневризмой и инсультом.
Робот в форме нити способен маневрировать в самых узких артериях благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, которые уменьшают трение в 10 раз. Он может как змея передвигаться по сосудистым структурам в теле и мозге человека.
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Сердцевина работа создана из никель-титанового сплава, который может сгибаться, а затем возвращаться к своей естественной форме. Врач может направлять работа в необходимом направлении.
- паралич конечностей;
- потерю зрения;
- нарушение походки, речи и психических функций.
Его уже протестировали на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами. Разработчики рассчитывают, что благодаря этому роботу можно будет быстро лечить труднодоступные участки мозга.
Как работает робот-змея: смотрите видео
По словам профессора Сюаньхэ Чжао, если острый инсульт можно будет лечить в течение первых 90 минут после приступа, то шансы пациентов выжить значительно возрастут.
- речь несвязная и путаная;
- человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слабая и не шевелится;
- возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях;
- иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.
Сейчас врачи используют тонкую проволоку, чтобы избавиться от сгустков крови — они проводят его через ногу или пах, пока флюороскоп делает снимки, помогая подвести провод к мозгу. Затем либо катетер доставляет лекарства, которые разжижают сгусток, либо устройство извлекает его.
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