Создали робота-змею для лечения инсульта

Специалисты Массачусетского технологического института в США создали "робота-змею" размером меньше миллиметра, который поможет лечить пациентов с аневризмой и инсультом.

Робот в форме нити способен маневрировать в самых узких артериях благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, которые уменьшают трение в 10 раз. Он может как змея передвигаться по сосудистым структурам в теле и мозге человека.

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Сердцевина работа создана из никель-титанового сплава, который может сгибаться, а затем возвращаться к своей естественной форме. Врач может направлять работа в необходимом направлении.

Инсульт – что это? Это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга, которое может повлечь:

- паралич конечностей;

- потерю зрения;

- нарушение походки, речи и психических функций.

Его уже протестировали на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами. Разработчики рассчитывают, что благодаря этому роботу можно будет быстро лечить труднодоступные участки мозга.

Как работает робот-змея: смотрите видео

По словам профессора Сюаньхэ Чжао, если острый инсульт можно будет лечить в течение первых 90 минут после приступа, то шансы пациентов выжить значительно возрастут.

Инсульт – симптомы - человек не может улыбнуться, при этом, обычно, опускается уголок губ;

- речь несвязная и путаная;

- человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слабая и не шевелится;

- возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях;

- иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

Сейчас врачи используют тонкую проволоку, чтобы избавиться от сгустков крови — они проводят его через ногу или пах, пока флюороскоп делает снимки, помогая подвести провод к мозгу. Затем либо катетер доставляет лекарства, которые разжижают сгусток, либо устройство извлекает его.

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