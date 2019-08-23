Создали сайт с советами, которые разрушают наше здоровье

Псевдонаучная медицинская информация ежегодно уносит тысячи жизней. А еще тысячи людей, пробуя на себе методы альтернативной медицины, наносят вред своему здоровью.

Точной статистики в Украине об этом не существует. Однако американский программист Тим Фарли, который создал проект Whatstheharm.net (дословно "в чем вред"), утверждает, что за последние 50 лет из-за веры в псевдонауку погибли, как минимум, 360 тысяч человек.

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На своем сайте Тим Фарли вместе с волонтерами собирает информацию о случаях смертей, травм и опасных осложнений, случившихся в результате экспериментов со здоровьем.

Источником становятся новости и отчеты, публикуемые в открытых источниках - например, на сайтах больниц. Опубликованы лишь отдельные истории из разных уголков мира, но и их достаточно, чтобы впечатлить человека, который отрицает существование ВИЧ-инфекции или, убежденного в пользе больших доз витаминов для здоровья.



Псевдонаука разрушает здоровье людей

Среди других тем – аюрведа, прикладная кинезиология, остеопатия, отказ от вакцинации, иридодиагностика и другие. На сайте также собраны примеры несчастных случаев, не связанных с медициной, но которые имеют отношение к искаженному восприятию реальности.

Например, там есть заметка о жертве мифа об инсценировке полета на Луну. В 2002 году мужчина по имени Барт Сибрел получил удар кулаком в лицо от 72-летнего астронавта База Олдрина, которого преследовал.

Фарли утверждает, что цель проекта – научить людей критическому мышлению. Один из разделов сайта содержит ссылки на статьи о логических ошибках и учебные материалы по анализу информации в интернете.

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