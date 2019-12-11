Создали технологию, благодаря которой можно будет избежать тестирования лекарств на животных

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Исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн разработали сложные трехмерные структуры, состоящие из отдельных нервных клеток. Их можно будет использовать для тестирования лекарств, изучения мозга и разработки "биокомпьтеров".

Каждая трехмерная структура состоит из сотен или тысяч нервных клеток и погружена в гидрогель или фибрин, пишет Eurek Alert.

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Сама же технология размером всего от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Эти структуры не имеют каркаса, благодаря чему могут образовывать разнообразную форму, в том числе и участки человеческого мозга.

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Трехмерные структуры из нервных клеток

Специалисты модифицировали нейроны, сделав так, чтобы они активировались под действием синего света. Это позволяет исследовать функции отдельных клеток и создавать биологические устройства для обработки данных.

Разработанные структуры смогут применять для проверки лекарственных средств на безопасность и эффективность, что позволит прекратить вынужденные тестирования лекарств на животных.

Но исследователи не ограничивают возможности своей разработки и надеются использовать трехмерные структуры еще и для того, чтобы лучше понять работу человеческого мозга и причины таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Техно Лекарства Разработки Медицина
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