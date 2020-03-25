Создали точный и быстрый тест на выявление Сovid-19: результат всего за 5-10 минут

Исследователи из Сингапура, утверждают, что создали самый быстрый в мире тест на коронавирус SARS-CoV-2. Он дает точный результат за 5-10 минут.

Сингапурское издание The Straits Times сообщило, что ученые планируют передать тест на утверждение через месяц.

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Чем уникален тест

Новый тест является не экспресс-тестом, то есть таким, что выявляет антитела к коронавирусу, которые в организме формируются примерно на пятый-шестой день, а ПЦР-тестом, а значит может обнаружить SARS-CoV-2 даже у человека без симптомов.

Мы провели предварительные клинические подтверждения в больнице KK Women's and Children's Hospital на реальных анализах пациентов и обнаружили, что тест дает очень точный результат,

– отметили ученые.

Это позволит медикам проводить массовое тестирование на коронавирус, которое так необходимо для того, что установить реальные масштабы эпидемии.

Известно, что ВОЗ рекомендует массовое тестирование для всех стран. По данным Организации, только так можно выявить реальные масштабы пандемии коронавируса и разработать действенные меры по ее сдерживанию.

Сейчас все страны применяют два подхода тестирования на Covid-19: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Считают, что золотым стандартом выявления коронавируса является полимеразная цепная реакция (ПЦР или PCR) – экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций желаемых фрагментов ДНК в биологическом материале.



Какие есть тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала

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