Создали универсальную секс-игрушку: фото и видео

Компания "Wild Flower" разработала гендерно-нейтральную секс-игрушку, которая подойдет всем – независимо от пола, ориентации и сексуальной идентичности.

Девайс Enby назван в честь аббревиатуры НБ, что означает небинарную сексуальную ориентацию.

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Благодаря своей форме подходит для всех типов тел, ее можно сворачивать, располагать между телами, затягивать в жгут, класть на особо чувствительные участки кожи.

Небинарная сексуальная ориентация – это? Ориентация, которая не разделяет личность на женщин или мужчин. Небинарные люди не хотят определять свой пол и гендерную роль.

Игрушка по форме напоминает седло велосипеда, она изготовлена из гибкого силикона, можно выбрать черный или фиолетовый цвет. Игрушка имеет пять видов вибрации и три уровня скорости.



Универсальная секс-игрушка Enby

По словам создателей секс-игрушки, они пытались создать вещь, которая подошла бы всем и могла бы стать проводником через различные трансформации: тела, партнера и желаний.

Купить Enby можно на официальном сайте за $75.

Универсальная секс-игрушка. Смотреть видео.

Секс-игрушка является продолжением проекта Эммы и Ника Боджан, которые основали онлайн-магазин для взрослых. Ассортимент магазина представлен по частям тела и по типу игры, а не по гендеру. Также владельцы магазина отмечают, что им трудно популяризировать свою продукцию, ведь в обществе до сих пор существует множество стереотипов и запретов.

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