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Создали вакцину, которая может защитить человека от химического оружия

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Защита от химического оружия / timeline.com

Несмотря на запрет, химическое оружие в настоящее время продолжает периодически появляться в международных конфликтах. В случае поражения химическим оружием, необходимо сразу вводить антидот, который нейтрализует действие токсина. Впрочем американские ученые решили создать вакцину, которая будет вырабатывать лекарства непосредственно в организме человека.

Биологи изменили ДНК мышей, добавив один ген, который предоставил грызунам полную защиту от фосфорорганических нервно-паралитических отравляющих веществ, таких как зарин, агент VX и "Новичок", пишет Science Translational Medicine.

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Новым и сильным химическим оружием считается "Новичок", с помощью которого в 2018 году попыталтсь отравить бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В результате действия токсинов фосфорорганических соединений у человека возникают спазмы и параличи, а если не принять никаких мер – смерть вследствие остановки дыхания. Антидот существует, впрочем его необходимо принять как можно скорее и он не может исправить те нарушения нервной системы, которые уже произошли.

Американские ученые внесли ген фермента параоксоназы 1 (Paraoxonase 1, PON1) в клетки печени подопытных мышей. Через некоторое время в крови грызунов появилась высокое количество улучшенного рекомбинантного PON1-IF11.

В течение 1,5 месяца каждая мышь пережила девять инъекций смертельных доз органофосфатов, включая зарин и табун, однако они не почувствовали действие яда. Более того, уровень "обновленного" белка у лабораторных мышей стабильный уже по меньшей мере 5 месяцев, то есть все это время они не чувствительны к фосфорорганическим веществам.

И хотя данную вакцину человечество сможет использовать еще не скоро, авторы отмечают, что она понадобится не только во время военных действий. С отравлением такого типа часто сталкиваются обычные фермеры, ведь эти соединения иногда применяются в инсектицидах. Хотя они не такие мощные, как в боевом химическом оружии, однако с возрастом накапливаются в организме человека и вызывают серьезное отравление.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь ДНК
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