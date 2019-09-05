Создан домашний тест для определения уровня стресса

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Определить уровень стресса можно дома
Определить уровень стресса можно дома / uc.edu

Ученые создали простое устройство, с помощью которого каждый сможет в домашних условиях измерить уровень гормонов стресса. Тест работает с различными биологическими жидкостями.

Стресс часто называют тихим убийцей, ведь он медленно, но уверенно влияет на все системы организма и провоцирует заболевания.

Чтобы решить проблему первичной диагностики, ученые из Университета Цинциннати разработали простой прибор, который в домашних условиях может отследить уровень гормонов стресса.

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Устройство анализирует различные биоматериалы – кровь, слюну, мочу и пот. Тест измеряет показатели общих гормонов стресса с помощью ультрафиолетового света и предоставляет первичную информацию о состоянии человека.


Тест поможет понять, нужна ли вам помощь

Результаты теста не планируют использовать для постановки диагнозов, они лишь указывают на наличие или отсутствие проблемы. Это первый шаг, чтобы человек понимал, нужна ли ему квалифицированная помощь.

Специалисты считают, что устройство имеет хороший коммерческий потенциал.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье
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