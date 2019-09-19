Создан шрифт для детей с дислексией
В Украине разработали шрифт, который будет удобно читать детям с дислексией.
Детский фонд ООН создал шрифт Inclusion UKR, который смогут читать люди с дислексией. Более 10% людей испытывают трудности, связанные с дислексией.
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Дислексия – это неспособность овладеть навыками чтения текстов, начиная от кодировки и заканчивая пониманием прочитанного.
Дислексия часто сопровождается дисграфией (нарушением письма). Эти болезни никак не связаны с интеллектуальным потенциалом человека.
Общественная организация "Социальная Синергия" и художник Олег Петренко-Жаневский презентуют шрифт 19 августа на BookForum во Львове.
Новый кириллический шрифт уникален тем, что удобен для широкого круга пользователей, в частности детей, имеющих проявления дислексии.
Так выглядит шрифт во взаимодействии с иллюстрацией
Шрифт Inclusion UKR можно спокойно использовать в некоммерческих целях. Он также будет доступен для издательств детской и образовательной литературы.
Дислексия имеет генетическую предрасположенность.
Дислексии характерны особенности функционирования левого полушария (где локализованы речевые центры) , по этой причине мозгу приходится находить другие пути обработки - правое полушарие. Это меняет процесс обработки прочитанного, делает ого специфическим и характерным для ребенка с дислексией.
Среди причин также важны особенности восприятия.
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