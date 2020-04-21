Специалисты обнаружили особенность психологии антивакцинаторов

Несмотря на все усилия медиков и ученых, движение антивакцинаторов достаточно активное и уже влияет на общественное мнение. Так, исследователи из Техасского технического университета изучили некоторые особенности психологии сторонников этого движения чтобы разобраться, почему не действуют никакие аргументы "за".

Авторы привлекли к исследованию 160 добровольцев, статья об этом опубликована в журнале Vaccine.

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На первом этапе исследования психологи провели детальный опрос участников, в ходе которого всесторонне оценили их взгляды на вакцинацию: страхи, переживания, ошибки и степень доверия гражданским и медицинским институтам.

На втором этапе добровольцы отвечали на пространные вопросы, где оценивали опасность, которая никак не связана с вакцинацией, а именно: шансы пострадать или погибнуть от онкозаболеваний и укусов животных, при рождении и в ходе деторождения, от наводнения, автомобильной аварии и т. п.



Вакцина против свиного гриппа, 1976 год / Фото: Unsplash

Психологи обнаружили, что люди, которые категорически не доверяют вакцинации, склонны преувеличивать риски от всех опасностей, даже от сравнительно редких событий. Зато люди, которые доверяют вакцинации, точнее в оценках опасности.

Мы могли бы заранее предположить, что люди, которые демонстрируют скептицизм в отношении вакцин, склонны преувеличивать связанные с ними риски. Большей неожиданностью является то, что это касается и негативных, потенциально летальных угроз самого разного характера. Мы видим преувеличение риска редких событий и вещей, совершенно не связанных с вакцинацией. Это позволяет считать, что существуют базовые когнитивные или аффективные установки, влияющие на развитие "антивакцинаторского скептицизма",

– сказал один из авторов исследования Тайлер Дэвис.

Впоследствии психологи повторили эксперимент, но теперь участники оценивали вероятности нейтральных и позитивных редких событий – от рождения тройни до визита Папы Римского в США.



Девочка после прививки против сезонного гриппа, 2017 год / Фото: Unsplah

Интересно, что в этом случае склонность антивакцинаторов преувеличивать шансы редких событий не проявилась. Следовательно, специалисты считают, что когнитивное искажение в первую очередь касается потенциально опасных явлений.

Их (антивакцинаторов, – ред.) легче захватить анекдотическими рассказами об опасности. Например, у ребенка действительно могут случиться судороги при вакцинации. Это невероятно редкий случай, но не невозможный. И если вы к этому склонны, то вы наверняка присоединитесь к группе на Facebook, где такие случаи будут активно "продвигаться". Так когнитивные искажения превращают анекдотические ситуации в глобальные тренды,

– сказал другой автор исследования Марк Лакур.

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