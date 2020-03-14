Специалисты описали особенности течения коронавируса у детей

Так, дети болеют коронавирус значительно реже, чем взрослые, а особенно пожилые люди. И даже во время заболевания симптоматика значительно легче. Впрочем, специалисты из Китая сравнили данные и обнаружили интересные детали.

Исследователи подозревают, что от детей вирус часто передается другим людям именно фекально-оральным путем, сообщает Nature.

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Подавляющее большинство случаев заражения коронавируса фиксируют у взрослых. Сотрудники Медицинского университета Гуанчжоу проанализировали сведения о 745 детях (от 2 месяцев и 15 лет) и 3174 взрослых, которые тесно контактировали с зараженными течение 14 дней до момента обращения в больницу.

Медики определили заболеваемость в двух указанных группах и сравнили симптомы коронавируса. Кроме этого, исследователи ежедневно брали у инфицированных мазки из заднего прохода, чтобы выявить наличие генетического материала SARS-CoV-2 (возбудителя Covid-19).

У 3 детей не было лихорадки, у 5 – кашля, а насморк была только у двух. Компьютерная томография легких не выявила однозначных признаков пневмонии, а "симптом матового стекла" нашли только у половины детей.

Также у детей не было частых симптомов, которые наблюдаются у взрослых: головной боли, слабости в мышцах, рвоты, тошноты и дезориентации. Поэтому ученые предполагают, что большинство случаев коронавируса среди детей не выявляют потому. что у них нет симптомов.

Интересно, что РНК вируса проявляли в ректальных мазках 8 из 10 детей еще через несколько дней после того, как перестали проявлять их на слизистых оболочках носа и горла. В связи с этим ученые подозревают, что коронавирус среди детей может распространяться фекально-оральным путем (например, через немытые после туалета руки).

Но несмотря на то, что вероятность фекально-оральной передачи предполагают, ее еще не подтвердили. Ведь в человеческих фекалиях еще не находили доли SARS-CoV-2, которые были бы способны к репликации.



Как уберечься от коронавируса / 24 канал

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