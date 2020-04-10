Спецоперация и проверка алгоритмов: как Минздрав инспектировал Николаевщину из-за COVID-19

Команда Ммнздрава во главе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко 9 апреля провела проверку в Николаевской области. Это пока единственный регион Украины, где не обнаружили ни одного инфицированного COVID-19.

Чтобы проверить правильность выполнения всех алгоритмов местными медиками, инспекторы даже провели "спецоперацию". Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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На Николаевщине мы рассматривали ситуацию относительно отсутствия случаев коронавирусной болезни на территории региона. Перед этим провели ночью спецоперацию: отобрали образцы у больных пневмонией, которые находились в больницах Николаевской области. Отправили образцы на проверку в другую область, потом сверили результаты,

– рассказал он.

Делали это специалисты, чтобы убедиться что в регионе нет скрываемыех COVID-19. По состоянию на 10 апреля в официальной статистике, обнародованной министерством, Николаевщина и в дальнейшем остается единственным регионом, где нет зафиксированных случаев инфекции.

"Проверили также алгоритмы работы: от звонка пациента до семейного врача и скорой, взятие образцов для анализа их в лаборатории. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме, медикам мы уже дали рекомендации", – добавил Ляшко.

Кроме того, в Минздраве надеются, что после инспекции на Николаевщине будут проводить больше тестов на выявление COVID-19 у людей.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 10 апреля в государстве уже обнаружили 2 203 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, 69 из них спасти не удалось, они скончались от осложнений, вызванных болезнью. Вместе с тем, выздоровел 61 пациент. Наихудшая ситуация в Киеве и на Буковине. А вот вместо Тернопольской на 3 месте по количеству больных оказалась Ивано-Франковская область (254 случая инфицирования). На Прикарпатье также самая высокая в Украине смертность от COVID-19: 17 летальных случаев.