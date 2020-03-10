Спекуляции с масками будут караться тюремным заключением в Японии
В Японии перепродажа медицинских защитных масок по завышенным ценам будет наказываться лишением свободы на срок до года.
Из-за эпидемии коронавируса в мире, японские власти решили наказывать перекупщиков защитных масок, сообщают местные СМИ.
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В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны отметили, что наказание предусматривает лишение свободы на один год или штраф на сумму 9,8 тысяч долларов ( до 1 миллиона иен), или объединение обоих наказаний.
В стране разрешена перепродажа масок за ту же цену, за которую они были куплены. Защитные медицинские маски можно бесплатно раздавать членам семьи и знакомым.
Есть ли маски в Украине?
В украинских аптеках практически нет защитных медицинских масок. Но если вам повезет найти, то примерная стоимость будет 8-14 гривен. В интернет-магазинах можно купить упаковку из 25 штук за 430 гривен (примерно 17 гривен за штуку). Также в интернет-магазинах распространены многоразовые тканевые маски по цене от 30 до 200 гривен и медицинский респиратор от 56 гривен.
В Минздраве отмечают не скупать медицинские маски, ведь они не защищают от коронавируса. Лучшая профилактика от заболевания – это постоянно мыть руки, использовать антисептические средства и не трогать лицо.
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Как правильно пользоваться масками и респираторами против вируса
Респираторы N95 или FFP задерживают 95% микрочастиц, поэтому, теоретически, с ними больше шансов избежать заражения.
- Крайне важно, чтобы респиратор герметично прилегал к коже.
- Если у вас густая борода или усы – использовать респиратор нет смысла.
- Перед тем, как надеть респиратор, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептическое средство.
- Не касайтесь маски руками, когда она на лице. Если уж есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
- Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.
- Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
- Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование повышает риск заболевания.
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Как передается коронавирус Covid-2019
- Covid-19 передается капельным и контактным путями.
- Вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку.
- Вирус не способен перемещаться на дальние расстояния. Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания.
- Расстояние – это гарантия безопасности. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 метра.
- Преобладает контактный путь заражения.
- Чаще всего вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (платок, перчатки) после касания объектов (животных, мяса, рыбы, дверных ручек, поручней), загрязненных выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного.