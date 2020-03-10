Спекуляции с масками будут караться тюремным заключением в Японии

В Японии перепродажа медицинских защитных масок по завышенным ценам будет наказываться лишением свободы на срок до года.

Из-за эпидемии коронавируса в мире, японские власти решили наказывать перекупщиков защитных масок, сообщают местные СМИ.

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В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны отметили, что наказание предусматривает лишение свободы на один год или штраф на сумму 9,8 тысяч долларов ( до 1 миллиона иен), или объединение обоих наказаний.

В стране разрешена перепродажа масок за ту же цену, за которую они были куплены. Защитные медицинские маски можно бесплатно раздавать членам семьи и знакомым.

Есть ли маски в Украине?

В украинских аптеках практически нет защитных медицинских масок. Но если вам повезет найти, то примерная стоимость будет 8-14 гривен. В интернет-магазинах можно купить упаковку из 25 штук за 430 гривен (примерно 17 гривен за штуку). Также в интернет-магазинах распространены многоразовые тканевые маски по цене от 30 до 200 гривен и медицинский респиратор от 56 гривен.

В Минздраве отмечают не скупать медицинские маски, ведь они не защищают от коронавируса. Лучшая профилактика от заболевания – это постоянно мыть руки, использовать антисептические средства и не трогать лицо.

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Как правильно пользоваться масками и респираторами против вируса

Респираторы N95 или FFP задерживают 95% микрочастиц, поэтому, теоретически, с ними больше шансов избежать заражения.

Крайне важно, чтобы респиратор герметично прилегал к коже.

Если у вас густая борода или усы – использовать респиратор нет смысла.

Перед тем, как надеть респиратор, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептическое средство.

Не касайтесь маски руками, когда она на лице. Если уж есть такая потребность – делайте это чистыми руками.

Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.

Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.

Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование повышает риск заболевания.

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