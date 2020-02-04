Спермограмма: как подготовиться, сдать и понять анализ

Спермограмма – это анализ мужского эякулята, который является очень важным для диагностики и лечения репродуктивных проблем. Ведь около половины всех случаев бесплодия возникают из-за проблем со здоровьем мужчины, а не женщины.

Чтобы результаты анализа были точными, подготовка перед сдачей спермограммы должна соответствовать некоторым правилам, рассказал уролог-андролог Михаил Рузаев.

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Как подготовиться к спермограмме?

за несколько дней до сдачи анализа следует отказаться от употребления алкогольных напитков, блюд с острыми приправами, постараться не контактировать с токсичными веществами;

не курить в течение 2-3 часов до сдачи анализа;

необходимо за 5-7 суток воздерживаться от секса;

употребление гормональных препаратов прекратить за шесть месяцев до проведения анализа;

при воспалительных заболеваниях рекомендуется сдавать анализ спермы через неделю после полного выздоровления;

за 10 дней до сбора спермы не посещать бани, сауны.



Спермограмма – важный анализ /pixabay.com

Как должен происходить анализ?

Наличие отдельной комнаты в клинике, или в лаборатории.

Стены и двери должны быть звукоизолированные, чтобы звуки не беспокоили мужчину, иначе он не сможет расслабиться и сосредоточиться на процессе.

Наличие туалета и умывальника в мастурбационной, чтобы никуда не ходить.

Наличие специальной литературы и достаточный выбор видеопродукции на любой вкус, а вкус как мы знаем у всех разный.

В идеале стаканчик никуда не выносится, а остается в специальном окне, из которого его забирает лаборант.

Материал сдается там где его будут исследовать – это важно! Недопустимо, если материал затем отвозит курьер в другое место. Это может навредить сперматозоидам.

Как понять результаты спермограммы?

После сбора материала в лаборатории и короткого времени разжижения, сперма стерильной пипеткой помещается на стекло и проводится подсчет параметров эякулята, а также оценка его физико-химических характеристик. Сейчас пользуются нормами ВОЗ от 2010 года.

Количество сперматозоидов – от 15 млн/мл – единственная норма;

Подвижность сперматозоидов: "Прогрессивно-подвижных" или категории "А" + "У" = 32%, не менее;

Морфология по Крюгеру: от 4%, не ниже;

Лейкоцитов не более 1 млн/мл

Агглютинация (склеивание) – в норме отсутствует.

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