SPF в косметике: спасет ли солнцезащитный фактор от старения

Негативное влияние ультрафиолетовых лучей провоцирует старение кожи. Поэтому многие производители декоративной косметики предлагают средства с маркировкой SPF. Действенна и полезна ли такая косметика – читайте дальше.

Существует немало рекомендаций о важности нанесения солнцезащитных кремов на кожу. Но и в бьюти индустрии можно найти не только кремы и тональные средства с SPF, но даже бальзамы для губ и тому подобное.

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Однако, как утверждает дерматолог Эми Кассуф, не все декоративные косметические средства, которые должны защищать кожу от ультрафиолета, достаточно мощные. Об этом пишет Cleveland clinic.

SPF – что это? Sun Protection Factor ("солнцезащитный фактор") – это отметка, которая вместе с индексом означает, сколько кожа сможет быть без защитного крема. Есть четыре степени защиты солнцезащитных кремов: Низкий (2-5)

Средний (6-11)

Высокий (12-19)

Очень высокий (20-100)

По словам дерматолога, для защиты кожи необходимо использовать продукты со степенью защиты не менее 30. На косметических изделиях часто SPF указан завышенный. Это потому, что во время тестирования косметики его наносят в два слоя.

Однако вряд ли кто-то будет специально наносить два слоя, скажем, тонального крема. Поэтому кожа получает только половину защиты.

Лучшим вариантом будет использовать различные продукты с защитой от ультрафиолета. Например, крем от солнца с SPF 30, а на него тональный крем с таким же фактором защиты.



SPF в косметике: как использовать / Unsplash

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