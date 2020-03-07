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SPF в косметике: спасет ли солнцезащитный фактор от старения

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Негативное влияние ультрафиолетовых лучей провоцирует старение кожи. Поэтому многие производители декоративной косметики предлагают средства с маркировкой SPF. Действенна и полезна ли такая косметика – читайте дальше.

Существует немало рекомендаций о важности нанесения солнцезащитных кремов на кожу. Но и в бьюти индустрии можно найти не только кремы и тональные средства с SPF, но даже бальзамы для губ и тому подобное.

Читайте также: Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем

Однако, как утверждает дерматолог Эми Кассуф, не все декоративные косметические средства, которые должны защищать кожу от ультрафиолета, достаточно мощные. Об этом пишет Cleveland clinic.

 
SPF – что это?

Sun Protection Factor ("солнцезащитный фактор") – это отметка, которая вместе с индексом означает, сколько кожа сможет быть без защитного крема.

Есть четыре степени защиты солнцезащитных кремов:

  • Низкий (2-5)
  • Средний (6-11)
  • Высокий (12-19)
  • Очень высокий (20-100)

По словам дерматолога, для защиты кожи необходимо использовать продукты со степенью защиты не менее 30. На косметических изделиях часто SPF указан завышенный. Это потому, что во время тестирования косметики его наносят в два слоя.

Однако вряд ли кто-то будет специально наносить два слоя, скажем, тонального крема. Поэтому кожа получает только половину защиты.

Лучшим вариантом будет использовать различные продукты с защитой от ультрафиолета. Например, крем от солнца с SPF 30, а на него тональный крем с таким же фактором защиты.


SPF в косметике: как использовать / Unsplash

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Красота Профилактика заболеваний
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