СПИД: мифы и реальность о невидимой болезни, которая дает сверхтяжелые осложнения

Ранее СПИД называли "раком геев" и недугом наркоманов, его еще можно подхватить во время незащищенных гетеросексуальных отношений. Практически невидимая болезнь, которая дает сверхтяжелые осложнения, а начинается все с инфекции, вируса иммунодефицита.

Что такое ВИЧ

ВИЧ-инфекция – это социально опасное инфекционное заболевание, развивающееся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека, длительного переживания (персистенции) ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма.

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Вирус иммунодефицита человека имеет четыре стадии:

стадия острого заболевания;

бессимптомного носительства;

стадия персистирующей генерализованной лимфаденопатии – это увеличение лимфатических узлов. Во время этого человек может не знать, что инфицирован. Симптомы могут "прятаться" даже в течение семи лет

конечная стадия – синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД, в отличие от ВИЧ-инфекции, уже является явным и имеет клинические признаки. Это злокачественные опухоли, поражения нервной системы и специфические инфекции, туберкулез, пневмоцистная пневмония или токсоплазмоз.

Марьяна Служинская, главный врач Львовского центра общественного здоровья "Т о есть когда человек начинает обращать внимание на то, что у него проявляются определенные симптомы, то тогда у человека уже есть СПИД "

Как передается ВИЧ-инфекция

Инфекцию можно подхватить тремя путями:

Первый – через кровь. Чаще всего таким образом страдают наркоманы – те, кто использует общие шприцы и иглы для инъекций.

Второй способ заражения – половой. Если секс незащищенный – неважно, "классический" это способ или оральный, вероятность передачи есть.

Третий путь инфицирования – от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

Подхватить болезнь через, например, поцелуи или объятия не реально. Безопасно и пользоваться одними столовыми приборами с ВИЧ-положительными. Мифом является и то, что инфекцию можно подхватить от животных, или, например, таких надоедливых, но в этом плане безопасных комаров.

Марьяна Служинская, главный врач Львовского центра общественного здоровья " Мы сегодня фиксируем в большинстве случаев гетеросексуальный половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Хотя у нас все еще остается значительная часть пациентов, заразившихся при употреблении инъекционных наркотиков. Но с каждым годом их становится все меньше и меньше. У нас увеличивается количество случаев, когда болезнь приобретена гомосексуальным путем "

На практике эти недуги работают так – вирус иммунодефицита постепенно уничтожает иммунную систему человека. А СПИД – это комплекс заболеваний, которые развиваются из-за разрушения иммунной системы.



Вирус иммунодефицита постепенно уничтожает иммунную систему человека

История болезни

Ученые считают, что этот вирус передался людям от обезьян в тропической Африке в конце XIX века. Первый случай смерти от СПИДа произошел в Северной Америке, в 1969 году. В Европе болезнь привела к первому летальному исходу в 1976 году.

Интересно, что сначала эту болезнь назвали "раком гомосексуалистов": в США в 1981 году у мужчин такой ориентации обнаружили редкий вид рака кожи. И именно в том же году американский врач Майкл Готлиб ввел в медицину термин "синдром приобретенного иммунодефицита". Впоследствии болезнь распространялась по различным континентам и приводила к тысячам смертей.

Вскоре ВОЗ приняла глобальную стратегию борьбы со СПИДом. Первый и едва ли не самый главный инструмент в войне с недугом – ознакомление людей с угрозами, которые несет СПИД. Но болезнь все равно осталась. Под конец 2015 года в мире проживало 17 миллионов ВИЧ-позитивных людей, которые проходили специальное лечение.

Кто из известных людей болел СПИДом

Легендарный фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри за четыре года до смерти подхватил опасную болезнь – вирус иммунодефицита. Такие слухи со скоростью света разлетались в тогдашней прессе, но свою болезнь Фредди подтвердил лишь за сутки до своей смерти.

"После огромных догадок в прессе в течение последних двух недель, я хочу подтвердить, что я сдал анализ на ВИЧ-инфекцию, результат положительный. Я считал правильным сохранять эту информацию в тайне, чтобы защитить конфиденциальность близких. Однако, настало время, когда мои друзья и поклонники во всем мире узнают правду, и я надеюсь, что все присоединятся ко мне и моим врачам и всем людям в мире в борьбе с этой страшной болезнью", – сообщил Фредди Меркьюри.

Фредди Меркьюри

Сколько ВИЧ-положительных в Украине

Эта болезнь гуляет и по современной Украине. На начало 2018 года ВИЧ-позитивных граждан насчитывалось 244 тысяч. Каждый сотый украинец в возрасте от 15 до 49 – инфицирован. Но это не мешает людям вести привычный образ жизни: все благодаря быстрому выявлению болезни, правильном лечении и специальной антиретровирусной терапии. И волонтерам, которые помогают не опускать рук.

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"Я сегодня очень счастлива бабушка. У меня внук, взрослые дети, и я очень счастлива, что могу быть любимой. Даже если тебе сегодня очень плохо, очень плохо ты себя чувствуешь, знай, что люди всегда хотят тебя принять, хотят помочь. Мой месседж – это никогда не сдаваться", – сказала ВИЧ-положительная Жанна Матвейко.

Как уберечь себя от ВИЧ-инфекции

Важный пункт – это защищенный секс. От ВИЧ, как и от других венерических недугов, могут защитить презервативы.

Пользуйтесь презервативом во время секса

Второе – и это очевидно – наложить табу на совместное использование шприцев, игл или других медицинских приборов, связанных с кровью.

Избегайте использованных шприцев

Третье – медики призывают сделать тест на ВИЧ, не мешкая. Потому что человек может жить и даже не подозревать об инфекции около семи лет. Это займет получаса времени, а сделать тест можно бесплатно, к примеру, в областных центрах общественного здоровья, пунктах тестирования на ВИЧ или же во время акций противодействия СПИДу.

Пройдите тест на выявление ВИЧ-инфекции