Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Узнайте, как не заразиться страшной болезнью, в чем разница между ВИЧ и СПИД, а также, изобрели ли новые лекарства.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – по своей биологической природе это вирус, который разрушает иммунную систему (то есть организм теряет способность сопротивляться инфекциям).

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Что такое СПИД?

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита.

Почему люди умирают от СПИДа?

СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. На этой стадии организм человека очень ослаблен, поскольку он утратил способность сопротивляться инфекциям. Поэтому у человека развивается очень много инфекций, которые разрушают его организм.



От ВИЧ вылечили трех человек

Иммунитет, как бронежилет защищает человека, а если его нет, то человек погибнет. То есть человек погибает не из-за отсутствия бронежилета, а от ранений.

Так и человек умирает не от самого СПИДа, а от инфекций, которые развиваются в результате того, что иммунитет не может с ними справиться.

В чем разница между ВИЧ и СПИД?

ВИЧ – это сам вирус, а СПИД – это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ.

Какие есть пути передачи ВИЧ?

ВИЧ передается через жидкости организма человека тремя путями:

кровь-кровь половым путем через молоко ВИЧ-позитивной матери при кормлении грудью, если женщина не принимает терапию от ВИЧ

То, что СПИД может передаваться через бытовые предметы – миф. Так же, как и воздушно-капельный путь. Также из-за комаров не передается. Попадая в организм насекомого, вирус не выживает и не может никого заразить.

Как долго человек может жить с ВИЧ-инфекцией и не знать об этом?

ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно от 5 до 12 лет, поэтому именно столько лет человек может жить и не знать, что у него ВИЧ.

Как долго ВИЧ живет вне организма человека?

Это зависит от различных факторов (концентрации вируса, температуры окружающей среды). Обычно ВИЧ может жить вне организма всего несколько минут. Но при больших концентрациях он может жить до трех дней.

Течение болезни ВИЧ

Интересным является то, что ВИЧ не может жить в природе, он существует исключительно в живом организме. Врачи определяют 4 стадии развития болезни:

Начальная: заболевание начинается как обычная простуда – подобная симптоматика. Длится от 2 недель до месяца. Лимфаденопатия: имеет похожие симптомы с первой стадией, хотя и более выраженные – с лихорадкой, потерей веса, усиленной потливостью. Этот период может продолжаться длительное время. Перед СПИД: грибковые и бактериальные поражения кожи, длительная лихорадка (около месяца), рецидивирующий (то, что часто повторяющийся герпес и другие. Непосредственно СПИД

Инкубационный период заболевания в среднем длится от полугода до года.

В одном из экспериментов ученые смогли вырезать клетки с ВИЧ из ДНК живого организма

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Методы лечения СПИДа

Для лечения ВИЧ ученые используют антиретровирусные препараты. Первый изобрели в 1987 году – зидовудин. Со временем стало понятно, что одним препаратом уменьшить стремительность развития ВИЧ невозможно, тогда они начали использовать высокоактивную антиретровирусную терапию – сочетание 3-4 препаратов одновременно для борьбы с вирусом на различных стадиях, в том числе и на последней – СПИД-стадии.

Несколько лет назад исследование показало, что использование ретиноевой кислоты в лечении ВИЧ является более эффективным, чем антиретровирусные препараты. Ведь при антиретровирусной терапии полное выздоровление невозможно, вирус остается в некоторых клетках в "спящем" виде, а затем начинает свое действие заново. Таким образом эти препараты необходимо принимать всю жизнь.

А ретиноевая кислота как раз заставляет иммунитет человека бороться именно со "спящим" вирусом в клетках, которые антиретровирусные препараты не находят. Ученые надеются, что смогут обеспечить пациентам полное выздоровление.

К тому же в 2000-х установили, что существуют люди, у которых есть природный иммунитет к вирусу из-за того, что они имеют мутированные клетки, в которых обычно прячется вирус. Поэтому ученые исследуют возможность лечения ВИЧ-инфицированных через использование генетически модифицированных стволовых клеток.

В 2017 году, как сообщает The Independent, ученые испытали новое лекарство от ВИЧ – сочетание двух инновационных вакцин, которые стимулируют выработку лейкоцитов, с препаратом от рака (ромидепсин), который тестировался последние 3 года. И уже есть определенные результаты: у 5 пациентов из 24-х инфекция просто исчезла. Поэтому теперь они рассматривают возможность использования этой вакцины в качестве профилактической меры, как прививки, например, от кори, коклюша, полиомиелита и тому подобное.

А вот японские исследователи из Университета Кумамото создали лекарства, которые вызывают естественную смерть клеток, в которых прячется ВИЧ. После действия препаратов вирус не активизируется снова.

По состоянию на сейчас в медицине насчитывают 52 различных вида лекарств, которые помогают облегчить жизнь ВИЧ-инфицированным, а в некоторых случаях (правда пока только под клиническим наблюдением ученых) – даже вылечить полностью.

В этом году от ВИЧ полностью вылечили трех пациентов. Это стало возможным с помощью пересадки костного мозга. Инфицированным пересадили костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5, которая делает человека устойчивым к инфицированию ВИЧ.

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