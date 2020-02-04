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Спокойно и без паники: украинцы рассказали о реалиях коронавируса в Китае

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Коронавирус в Китае / Arek Rataj / AP

Аэропорт "Борисполь" месяц не будет принимать рейсы из Китая. 4 февраля из курортной Саньи приземлился последний самолет. Что рассказывают украинцы, прилетевшие из Китая, о коронавирусе – читайте далее.

Последним рейсом вернулись 203 пассажира. Каждому измерили температуру и спросили о самочувствии. Несмотря ни на что прилетели украинцы из Китая в хорошем настроении.

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"Атмосфера нормальная. Нет никакой паники. Просто уменьшилось количество отдыхающих. Здесь в аэропорту померили температуру. Там масочный режим", – сказала пассажир последнего рейса из Китая Анастасия.

Я там живу три года. Китайцы молодцы, они все сделали так, чтобы не распространялся этот вирус. Все спокойно, все сидят дома. Все закрыто, чтобы не распространять вирус, все закрыто. Но я думаю, через неделю-две заработает,
– отметила украинка.

В Китае от коронавируса умерло по меньшей мере 425 человек. В общем заразились в стране более 13 тысяч человек, в мире – 19 тысяч инфицированных.

Украинцы рассказали о ситуации с коронавирусом в Китае: видео

Что нужно знать о коронавирусе: коротко

  • По состоянию на 4 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 427 человек. Общее количество инфицированных – более 20 063 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • МАУ выполнило два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

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Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Лечение Коронавирус 2020 Китай Новости Киева Здоровье
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