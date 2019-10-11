Спорт и акне: провоцируют ли тренировки высыпания

На вид кожи влияет множество факторов: гормональный фон, наследственность, режим дня, питание, микрофлора кишечника, качество сна. А влияют ли на состояние кожи физические нагрузки?

Ученые отмечают, что люди, которые занимаются спортом, не только чувствуют себя моложе, но и выглядят моложе. Тренировки полезны для кожи, ведь прилив крови к коже увеличивается, приносит ей больше питательных веществ и кислорода.

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Связь спорта и акне

Во время тренировок кровообращение стимулирует потоотделение, а пот содержит аммиак и мочевину.

Когда пот остается на коже надолго, он может раздражать ее, вызвать воспаление и становиться причиной высыпания. Косметика только ухудшает дело.

Какой тип спорта вы выбираете – несущественно. Акне появляется не из-за упражнения, причиной является пот, пыль, макияж, которые остаются на лице во время тренировки.

Поэтому, важно очищать лицо перед тренировкой и после ее окончания.



Пот главный враг женщин, которые занимаются спортом и имеют склонность к появлению акне

Как избежать высыпаний

Чтобы избежать высыпаний, стоит тренироваться с чистой кожей, без макияжа. Допустимо смазать ее легким косметическим средством, которое подходит вашему типу кожи и не содержит масел.

Обязательно очистить кожу и после тренировки, для этого лучше всего подходит мягкое, нежное средство (не скраб), а затем высушить кожу, лучше всего подойдут бумажные полотенца.

Чтобы избежать чрезмерного потоотделения во время тренировок, важно иметь правильную спортивную одежду из хороших синтетических тканей: эластан, кулмакс, спандекс. Он не будет впитывать влагу, но и не будет задерживать ее, при этом позволяя коже дышать.

Уберите волосы с лица, если вы носите челку – это не значит, что вам необходимо менять прическу – отстригать или наоборот отращивать ее, достаточно забирать ее с лица на время тренировок. Для этого прекрасно подойдет повязка, она будет поглощать капли пота.



Одежда для занятий спортом должна быть правильной

Несмотря на пользу спорта, он временно усиливает оксидативный стресс на коже.

Поэтому, если у вас кожа, которая склонна к высыпаниям, после очистки, пользуйтесь сывороткой с антиоксидантами.

Важно также учесть факт потребления спортивного питания и напитков.

Подобного типа энергетики содержат сахар и химические добавки. Спортивные напитки могут разбалансировать микробиом кишечника, и стать дополнительной причиной появления акне.