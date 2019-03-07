Спорт и видеоигры: Супрун рассказала, как предотвратить забывчивость в преклонном возрасте

Ученые доказали, что от 10 до 25% людей старше 70 лет страдают от нарушений памяти и логического мышления. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась несколькими действенными советами, как предотвратить забывчивость в преклонном возрасте.

Пока не существует лекарств, которые бы могли предотвратить, или же вылечить возрастные изменения в работе мозга. Это она отметила на своей странице в Facebook.

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Ульяна отметила, что в зоне риска обычно находятся:

– Женщины, курильщики, люди с недостаточным или избыточным весом.

– Физически и социально неактивные люди.

– Больные диабетом, гипертензией.

– Те, кто имеют генетическую предрасположенность, высокий уровень холестерина, нарушения дыхания во сне.

– Люди, перенесшие инсульт.

Итак, Ульяна Супрун рассказала, какие упражнения и действия помогут предотвратить забывчивость в преклонном возрасте.

Упражнения помогают предотвратить забывчивость в преклонном возрасте

1. Физические упражнения

Заниматься надо интенсивно и по крайней мере дважды в неделю по 40 минут. Именно движение не дает гибнуть нейронам и поддерживает нейропластичность. Ведь когда мы двигаемся и тренируем баланс, в мозге улучшается кровообращение и выделяется фактор роста нервов BDNF.

2. Музыка

Игра на музыкальных инструментах, пение и просто прослушивание любимой музыки имеют доказанную эффективность в облегчении состояния людей с провалами в памяти. Музыка, как и спорт, активируют многочисленные участки мозга, отвечающие за движение, память и язык.

Нужно играть на музыкальных инструментах

3. Судоку и видеоигры

Разгадывайте головоломки и играйте в видеоигры, потому что они могут замедлять развитие деменции. А вот кроссворды нет, их польза не доказана.

4. Витамины

Пока клинические исследования не доказали безоговорочной эффективности приема витаминов с лечебной целью, но они точно не помешают организму. К тому же, витамины В9 и В12 участвуют в ряде обменных процессов, а их недостаток приводит к накоплению токсичного для мозга вещества гомоцистеина.

Именно поэтому их и считали потенциальными лекарствами при забывчивости. Фолиевая кислота есть в зеленых овощах и печени, а В12 – в мясе, рыбе и печени. Но даже сбалансированного рациона может быть мало, ведь с возрастом их усвоение в кишечнике ухудшается.

Например, витамин D не лечит от нарушения память, как и остальные витамины. Однако люди с низким уровнем витамина D имеют в два раза выше риск развития деменции и болезни Альцгеймера, чем те, у кого его уровень в норме.

5. Отказ от курения

Именно курение увеличивает вероятность развития болезней памяти на 18-30%. Курение запускает свободнорадикальные процессы, и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны. Но если прекратить курить, то через четыре года риск сводится почти на нет.

6. Уменьшение количества животных жиров и красного мяса в рационе

Для профилактики проблем с памятью необходимо уменьшить употребление животного жира, а также красного мяса. Зато увеличение доли овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы поможет держать баланс холестерина в норме. В любом возрасте нужно следить за своим рационом.

7. Здоровье сосудов

Чтобы заботиться о здоровье сосудов, нужно контролировать давление, а в случае необходимости принимать препараты для его снижения. Не менее важным является поддержание здорового веса. Ведь длительные исследования показали, что люди с индексом массы тела более 25 и 30 более склонны к забывчивости.

8. Избегать депрессии

Депрессия довольно часто сопровождает преклонный возраст, но не является нормальной составляющей жизни. Депрессия в старшем возрасте проявляется не как печаль и подавленность, а как недостаток сил и нежелание выходить из дома и общаться. Факторами риска развития депрессии в старшем возрасте являются хронические болезни, гормональные нарушения, одиночество и недостаток витамина В12, а также прием ряда лекарственных препаратов.

В борьбе с депрессией пригодятся все указанные выше советы, активное общение и поиск деятельности, в которой вы видите смысл, а также помощь врачей, которые назначат антидепрессанты.

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