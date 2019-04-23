Спорт похудеть не поможет: диетолог рассказала почему

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Спорт похудеть не поможет
Спорт похудеть не поможет / dalamandacondo.com

Кто-то садится на диеты, а кто-то бежит в зал – эти крайности не принесут желаемого результата в долгосрочной перспективе.

Диетолог Светлана Скосар отметила, что физическая активность очень полезна для здоровья, однако это не означает, что она поможет вам похудеть.

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Да, нам предлагают абонементы в фитнес-клубы, спортивное питание, фитнес-гаджеты для удобства. Однако для достижения результата необходимо изменить не что-то одно, а сразу несколько аспектов своей жизни.

 
Светлана Скосар
"Проблема в том, что мы едим все больше и больше. Спорт не поможет активно сбросить вес, пока мы потребляем огромное количество пищи, энергии. Спорт полезен для здоровья. Но если вы пытаетесь похудеть, то самая большая проблема – это еда".

Каждый человек чувствует сильный голод после тренировки. Иногда этот голод настолько силен, что человек может поглотить больше калорий, чем только что потраченные.

Человек также склонен завышать потраченные калории во время тренировок. Один кусок пиццы или пирожное может испортить ваши результаты после часовой тренировки.

via GIPHY

Исследования ученых доказывает: физические нагрузки неэффективны для потери веса, но спорт помогал укрепить здоровье, снизить кровяное давление. Он также снижает риск развития диабета второго типа, сердечного приступа, болезни Альцгеймера, деменции и инсульта.

После потери веса физические упражнения вместе со здоровым питанием помогут поддерживать его на достигнутом уровне.

Как сбросить вес

Диетолог отмечает, что у людей, которые потеряли 13 килограммов и поддерживали вес, есть общие привычки: они умеренно и сбалансировано питаются и регулярно занимаются спортом. Однако в этом случае физическая активность используется как дополнение к питанию. То есть в первую очередь нужно перейти на здоровое питание, чтобы похудеть.

Если вы все-таки решили сочетать питание и спорт, то начните с того, чтобы не переедать после тренировки.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Спорт исследования
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