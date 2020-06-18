Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Вместо прямой атаки на патоген ученые разработали наноспонжи для обмана SARS-CoV-2.

В результате SARS-CoV-2 не достигает реальной клетки и теряет свою способность к размножению. Эксперименты показали, что, столкнувшись с наноспонжами, коронавирус теряет 93% своих свойств. Исследователи разработали приманку в виде наноспонжей, работающих по принципу губки – поглощая патогены и токсины.

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Как работает способ

Мембрана наноспонжа покрыта теми же рецепторами, что и имитированные клетки организма человека. В результате SARS-CoV-2 воспринимает их как свои цели и соединяется с ними.

Так наступает кульминация всего процесса лечения: вирус теряет свою единственную цель – способность к репликации и в результате становится безопасным. Далее вирусные "отходы" могут выводиться из организма естественным путем.

Эффективность наноспонжей протестировали на клетках легких. SARS-CoV-2 терял 93% своих свойств.

В отличие от лекарств или антител, наноспонжи работают по-другому и могут быть использованы для лечения широкого спектра вирусных заболеваний,

– отметила соавтор исследования Анна Хонка.

По оценкам авторов, подход будет работать против любого из типов коронавируса и других респираторных вирусов.

Перспектива исследования

Важным преимуществом является способность наноспонжей работать даже при условии, если вирус мутировал.

Ежегодные мутации вируса потребуют новых исследований и новый состав вакцины, как это происходит, в частности, вирусом гриппа.

Команда уже доказала безопасность метода для дыхательных путей и легких у мышей. Авторы надеются, что после всех этапов исследования безопасности они смогут в ближайшее время запустить клинические исследования.