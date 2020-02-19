Способ, который может предупредить деменцию у каждого

Считается, что старческое слабоумие в будущем коснется нас всех. Каждые три секунды у кого в мире диагностируют болезнь Альцгеймера и, по прогнозам ВОЗ, к 2050 году ею будут болеть 130 миллионов человек. Впрочем, новые исследования говорят о том, что болезнь можно предупредить.

Американский ученым удалось установить распространенный сердечно-сосудистый фактор риска деменции, который позволяет отсрочить или даже предотвратить заболевание, пишет EurekAlert.

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Исследователи обнаружили, что артериальная жесткость – неэластичность сосудов – увеличивает риск развития деменции. Так, пациенты с высокими показателями пульсовой волны на 60% чаще заболевали деменцией в течение следующих 15 лет по сравнению с общей выборкой.

Участие в исследовании принимали 365 пациентов, их средний возраст составил 76 лет. Всем добровольцам провели диагностику частоты пульсовой волны для определения артериальной эластичности, а также МРТ головного мозга для оценки признаков субклинического заболевания.

Оказалось, что коррекция субклинических маркеров болезни мозга не уменьшается с развитием деменции.

Это перспективные выводы. Мы ожидали, что артериальная жесткость увеличивает риск развития деменции частично вследствие увеличения субклинического повреждения мозга, однако, видимо, это независимые друг от друга процессы,

– отметил главный автор исследования Чендзи Цуй.

Потенциал применения новых выводов огромен, отмечают ученые. В частности, потому что можно влиять на эластичность сосудов с помощью специальных медикаментов, физических нагрузок и общей корректировки образа жизни. При этом предотвращать субклиническое заболевание головного мозга, по убеждению многих ученых, нельзя.

Исследование показало, что физические упражнения в возрасте 73 лет снижают показатели пульсовой частоты через пять лет.

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