Способ, который может защитить от осложнений коронавируса

Даже одна тренировка повышает уровень антиоксиданта, который является эффективным средством для лечения воспаления легких. Кардионагрузки необходимы для профилактики COVID-19 особенно при малоподвижном образе жизни в условиях длительной самоизоляции.

Регулярные физические упражнения могут снизить риск развития острого респираторного дистресс-синдрома (угрожающее жизни воспалительное поражение легких) у пациентов с COVID-19. Об этом заявил ученый Чжэн Ян из Виргинского университета.

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Осложнения в виде острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) считают главной причиной смертности от COVD-19. Синдром возникает у 2 – 17% пациентов. Смертность от ОРДС составляет около 40% даже при применении необходимой искусственной вентиляции легких.



Спорт простой и надежный способ укрепить здоровье / Фото Unsplash

Какова польза кардионагрузок в случае COVID-19

Ученый исследовал антиоксидантный фермент EcSOD, который защищает здоровые ткани, атакуя свободные радикалы. Оказалось, что даже один сеанс кардионагрузок увеличивает выработку антиоксиданта для профилактики ОРДС.

Мышцы человека производят EcSOD благодаря кардионагрузкам, что помогает через кровоток обеспечить все жизненно важные органы необходимой защитой,

– пояснил исследователь.

Снижение уровня EcSOD возникает при острых заболеваниях легких, ишемической болезни сердца, почечной недостаточности, остеоартрите и других заболеваниях. Из доклинических экспериментов известно, что блокирование EcSOD вызывает проблемы с сердцем, а усиление концентрации, наоборот, имеет положительное влияние.

Регулярные физические упражнения защищают от ОРДС и это лишь один из примеров положительного влияния спорта на организм, который особенно необходим людям в условиях самоизоляции,

– подчеркнул Ян.

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Лечение без спорта

Ян считает, что EcSOD может быть эффективным средством для лечения ОРДС и многих других заболеваний. Для этих целей можно, например, использовать инструменты генной терапии для усиления выработки антиоксиданта в организме.

Предварительно исследователи уже изучали свойства EcSOD против диабетической ретинопатии. Потенциально, он может быть эффективен в терапии синдрома полиорганной недостаточности.

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