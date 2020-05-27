Кому верить: ученые не могут договориться о влиянии солнца на коронавирус

Споры о том, влияет ли солнце на распространение коронавируса продолжаются с начала пандемии, исследования противоречивы и неоднозначны. ВОЗ все еще говорит о том, что солнце не имеет никакого влияния на вирус SARS-CoV-2, но несколько авторитетных исследовательских центров заявили об обратном.

24 канал следит за последними исследованиями и выводами ученых, в частности новые данные говорят, что солнечный свет все же способен реактивировать вирус. Предлагаем вам несколько научных работ, чтобы самим проанализировать возможное влияние солнца на ненавистный вирус.

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Исследования, которые доказывают, что солнечный свет уничтожает коронавирус нового типа

Министерство внутренней безопасности США заявило, что солнечные лучи способны уничтожать вирус SARS-CoV-2.

Продолжительность воздействия солнца для уничтожения вируса зависит от географической широты и времени дня. Условно в полдень на 40 градусе северной широты вирус почти полностью дезактивируется спустя 15 минут даже в благоприятной для него среде.

Поэтому ученые из Национального центра анализа и противодействия биологической защиты США говорят, что солнечный свет значительно снижает трансмиссию вируса через предметы, находящиеся под действием прямых солнечных лучей.

Как ученые доказали действие солнца: эксперимент

В ходе эксперимента исследователи поместили образцы вируса на стальные пластинки под лампы, имитирующие естественный солнечный свет. Результаты показали, что в таких условиях 90% вируса теряет активность через 6,8 минуты в слюне и через 14,3 минуты в среде.

Важное условие: погода должна быть похожей до 40 градусной северной широты.

Что такое 45-я параллель северной широты?

Это линия широты, расположенной на 45 градусов севернее земной экваториальной плоскости. 45-ю параллель северной широты часто называют точкой, располагающейся на полпути между экватором и северным полюсом, однако на самом деле такая точка расположена на 16,2 километра севернее 45-й параллели из-за того, что Земля сплющена, то есть имеет выпуклость на экваторе и уплощение на полюсах.

На 40-й параллели находятся Испания, Португалия, Италия, Греция, Турция, Армения, Азербайджан, страны Средней Азии, Китай, Япония и южные штаты США.

При меньшей интенсивности света дезактивация также происходит, но медленнее.

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Данные, опровергающие действие солнца на активность вируса

Всемирная организация здравоохранения отметила, что COVID-19 может передаваться в регионах с жарким и влажным климатом.

Воздействие солнца или температуры выше 25 градусов не меняет способности к заражению возбудителя COVID-19, а именно вируса SARS-CoV-2. В частности, искусственно находиться под воздействием высоких температур не стоит.

Кроме того, согласно данным ВОЗ, ультрафиолет тоже никак не влияет на способность коронавируса выживать. ВОЗ отметила, что ультрафиолетовые (УФ) лампы не надо использовать для дезинфекции рук или других участков кожи, это может быть опасно и не имеет связи с уничтожением.

Рекомендации CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний в США) свидетельствуют о том, что пока неизвестно, как погода и температура влияют на распространение COVID-19.

Там отметили, что коронавирусы других типов действительно имеют высшую жизнеспособность в течение коротких периодов времени при высоких внешних температурах и повышенной влажности, чем в прохладных и условиях сухого климата. Но в центре не имеют прямых данных воздействия солнца на именно этот тип коронавирусной инфекции.