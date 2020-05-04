Среди работников Нацполиции 142 случая коронавируса, – МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили, что 59 работников министерства заразились коронавирусом. Также 142 случая заражения зарегистрировали среди работников полиции.

О случаях заражения COVID-19 в МВД сообщили на официальном сайте министерства.

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А вот в Национальной гвардии зафиксировали 19 случаев заражения, в Государственной пограничной службе – 17 и в Государственной миграционной службе – 1. Зато среди сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям три случая заболевания коронавирусом.

В МВД сообщили, что в марте и апреле ведомство закупило у Китая средства индивидуальной защиты и дезинфекции, в результате чего сейчас у них есть запас на полтора месяца.

Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, министерство приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей,

– говорится в сообщении.

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