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Среди работников Нацполиции 142 случая коронавируса, – МВД

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Коронавирус среди сотрудников МВД – 24 Канал
Коронавирус среди работников МВД / 5 канал

В Министерстве внутренних дел сообщили, что 59 работников министерства заразились коронавирусом. Также 142 случая заражения зарегистрировали среди работников полиции.

О случаях заражения COVID-19 в МВД сообщили на официальном сайте министерства.

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А вот в Национальной гвардии зафиксировали 19 случаев заражения, в Государственной пограничной службе – 17 и в Государственной миграционной службе – 1. Зато среди сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям три случая заболевания коронавирусом.

В МВД сообщили, что в марте и апреле ведомство закупило у Китая средства индивидуальной защиты и дезинфекции, в результате чего сейчас у них есть запас на полтора месяца. 

Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, министерство приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей,
– говорится в сообщении.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: ГСЧС Государственная миграционная служба Госпогранслужба Нацгвардія Полиция Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство внутренних дел Новости Здоровье Лечение Здоровье
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