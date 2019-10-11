Среди украинских подростков растет зависимость от алкоголя, наркотиков и социальных сетей

По данным ЮНИСЕФ, 50% украинских подростков имеют опыт курения, 86% употребляли алкоголь и 18% пробовали наркотики.

Также больше половины подростков проводят в социальных сетях более 4 часов, сообщает пресс-центр Детского фонда ООН в Украине.

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Начиная с 1995, исследование о тенденции вредных привычек среди подростков проводится в нашей стране каждые 4 года.

Большая часть участников опроса рассказали, что без лишних усилий могут достать пиво, вино или слабоалкогольные напитки.

Печальным фактом является и то, что за последние четыре года популярность наркотических веществ среди несовершеннолетних значительно возросла – с 12,7% до 18,1%.

Лотта Сильвандер – глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине. “Благосостояние подростков является определяющим для нашего будущего. Результаты опроса об употреблении вредных веществ и различного рода зависимостей побуждают нас критически оценить социальную среду подростков.”

Однако есть и положительные сдвиги, так как в сравнении с 2017 годом доля подростков, которая не сталкивалась с буллингом за последние 2-3 месяца, выросла с 38% до 57%.

А еще количество курильщиков среди несовершеннолетних с 2003 года уменьшилось на 20% – сейчас их количество составляет 50%.

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