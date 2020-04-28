Среди умерших от коронавируса украинцев преобладают мужчины: статистика Минздрава
В Украине с начала распространения эпидемии от COVID-19 умерли 239 человек. По половой структуре преобладают мужчины – 132 смертельных случая.
В то же время по возрастному признаку среди заболевших коронавирусом преобладают люди старше 50 лет (85% всех случаев).. Об этом говорится в телеграм-канале "Коронавирус инфо" со ссылкой на информацию Минздрава.
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Подавляющее большинство умерших (71%) имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. У некоторых же таких заболеваний было несколько.
Зверніть увагу! Станом на 28 квітня в Україні зафіксували вже 9 410 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 401 випадок. Водночас 992 людини одужали.