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Среди умерших от коронавируса украинцев преобладают мужчины: статистика Минздрава

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Какова статистика смертности от коронавируса в Украине
Какова статистика смертности от коронавируса в Украине / Минздрав

В Украине с начала распространения эпидемии от COVID-19 умерли 239 человек. По половой структуре преобладают мужчины – 132 смертельных случая.

В то же время по возрастному признаку среди заболевших коронавирусом преобладают люди старше 50 лет (85% всех случаев).. Об этом говорится в телеграм-канале "Коронавирус инфо" со ссылкой на информацию Минздрава.

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Подавляющее большинство умерших (71%) имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. У некоторых же таких заболеваний было несколько.

https://t.me/COVID19_Ukraine/464

Зверніть увагу! Станом на 28 квітня в Україні зафіксували вже 9 410 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 401 випадок. Водночас 992 людини одужали.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Жертвы Новости Украины Статистика Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье
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