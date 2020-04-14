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Сроки карантина будут зависеть от дисциплины на Пасху, – Зеленский

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Зеленский о Пасхе и пандемии коронавируса / Скриншот

Владимир Зеленский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине пока стабилизировалась. По его словам, резкого скачка удалось избежать благодаря гражданам, которые придерживаются самоизоляции.

Во время онлайн-обращения Владимир Зеленский заверил, что расслабляться рано и "очень опасно".

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Президент отметил, что Испания и Италия уже прошли пик коронавируса, но в Украине его пока не было.

Нам предстоит ключевой, определяющий период – именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому так важно каждому украинцу оставаться дома.
– сказал Зеленский.

Президент напомнил украинцам и о случаях заражения в Киево-Печерской лавре, на территории которой СOVID-19 заразились почти 100 человек.

Для коронавируса не важны ваши национальность, пол и вероисповедание ... В который раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома,
– добавил президент.

Зеленский заверил, что власть договорилась с украинскими медиагруппами, чтобы каждый желающий смог посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей на телеканалах.

Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции и делать это ради собственной безопасности. Это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху и дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина,
– заявил он.

Президент отметил, что самоизоляция на Пасху не касается только освящения праздничных корзин в церквях. Он добавил, что следует воздержаться и от пикников и походов в гости.

Мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся и будем праздновать Пасху дома,
– добавил президент.

Обмеження
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Президент Украины Владимир Зеленский Пасха Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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