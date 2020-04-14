Сроки карантина будут зависеть от дисциплины на Пасху, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине пока стабилизировалась. По его словам, резкого скачка удалось избежать благодаря гражданам, которые придерживаются самоизоляции.

Во время онлайн-обращения Владимир Зеленский заверил, что расслабляться рано и "очень опасно".

К теме Новое обращение Зеленского: главное, о чем говорил президент

Президент отметил, что Испания и Италия уже прошли пик коронавируса, но в Украине его пока не было.

Нам предстоит ключевой, определяющий период – именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому так важно каждому украинцу оставаться дома.

– сказал Зеленский.

Президент напомнил украинцам и о случаях заражения в Киево-Печерской лавре, на территории которой СOVID-19 заразились почти 100 человек.

Для коронавируса не важны ваши национальность, пол и вероисповедание ... В который раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома,

– добавил президент.

Зеленский заверил, что власть договорилась с украинскими медиагруппами, чтобы каждый желающий смог посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей на телеканалах.

Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции и делать это ради собственной безопасности. Это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху и дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина,

– заявил он.

Президент отметил, что самоизоляция на Пасху не касается только освящения праздничных корзин в церквях. Он добавил, что следует воздержаться и от пикников и походов в гости.

Мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся и будем праздновать Пасху дома,

– добавил президент.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.