Сроки карантина будут зависеть от дисциплины на Пасху, – Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине пока стабилизировалась. По его словам, резкого скачка удалось избежать благодаря гражданам, которые придерживаются самоизоляции.
Во время онлайн-обращения Владимир Зеленский заверил, что расслабляться рано и "очень опасно".
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Президент отметил, что Испания и Италия уже прошли пик коронавируса, но в Украине его пока не было.
Нам предстоит ключевой, определяющий период – именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому так важно каждому украинцу оставаться дома.
– сказал Зеленский.
Президент напомнил украинцам и о случаях заражения в Киево-Печерской лавре, на территории которой СOVID-19 заразились почти 100 человек.
Для коронавируса не важны ваши национальность, пол и вероисповедание ... В который раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома,
– добавил президент.
Зеленский заверил, что власть договорилась с украинскими медиагруппами, чтобы каждый желающий смог посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей на телеканалах.
Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции и делать это ради собственной безопасности. Это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху и дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина,
– заявил он.
Президент отметил, что самоизоляция на Пасху не касается только освящения праздничных корзин в церквях. Он добавил, что следует воздержаться и от пикников и походов в гости.
Мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся и будем праздновать Пасху дома,
– добавил президент.
Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала
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