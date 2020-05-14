24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В США из-за коронавируса большинство американцев не могут позволить себе купить мясо

- Читати новину українською
Мясной кризис в США
Мясной кризис в США / unsplash.com

В США мясо превратилось в пищу "только для богатых", поскольку для простых американцев оно теперь все чаще становится недоступным из-за своей дороговизны.

Эпидемия коронавируса спровоцировала в США мясной кризис, в стране возникла ситуация, позволяющая производство только дорогого мяса, пишет Bloomberg.

Также по теме: Что произойдет с организмом, если вы откажетесь от мяса

Почему в США не хватает мяса?

По данным издания, в последние недели были вынуждены закрыться крупнейшие американские предприятия, выпускающие мясную продукцию, – Tyson Foods, Cargill.

Этому поспособствовала вспышка коронавируса среди работников. Преимущественно на таких предприятиях работают представители бедных слоев, мигранты, которые не могут позволить себе медицинскую страховку.

На великих фермах через коронавірус немає кому працювати
На крупных фермах в следствии эпидемии коронавируса некому работать / unsplash.com

Следствием снижения объемов мясного производства стало уменьшение ассортимента обычных продуктовых магазинов. В то же время небольшие мясоперерабатывающие заводы, ориентированные на состоятельную клиентуру, неожиданно почувствовали подъем.

В отличие от крупных предприятий там намного лучше организован контроль за соблюдением санитарных норм и дистанции между ограниченным числом сотрудников.

Выпущенное ними органическое мясо покрывает связанные с этим расходы, поскольку его цена в два и более раз выше, чем у обычного. Владельцы бизнеса не скрывают: их дела идут в гору, потому что количество желающих приобрести дорогое мясо отнюдь не снизилась, а наоборот, возросла.

В результате пандемии коронавируса мясо в США превратилось в продукт из разряда "только для богатых". Люди, которые столкнулись с безработицей и потерей дохода, вынуждены отказываться от мяса, которое становится им не по карману,
– пишет издание.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровое питание Новости США Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза