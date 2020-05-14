В США из-за коронавируса большинство американцев не могут позволить себе купить мясо
В США мясо превратилось в пищу "только для богатых", поскольку для простых американцев оно теперь все чаще становится недоступным из-за своей дороговизны.
Эпидемия коронавируса спровоцировала в США мясной кризис, в стране возникла ситуация, позволяющая производство только дорогого мяса, пишет Bloomberg.
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Почему в США не хватает мяса?
По данным издания, в последние недели были вынуждены закрыться крупнейшие американские предприятия, выпускающие мясную продукцию, – Tyson Foods, Cargill.
Этому поспособствовала вспышка коронавируса среди работников. Преимущественно на таких предприятиях работают представители бедных слоев, мигранты, которые не могут позволить себе медицинскую страховку.
На крупных фермах в следствии эпидемии коронавируса некому работать / unsplash.com
Следствием снижения объемов мясного производства стало уменьшение ассортимента обычных продуктовых магазинов. В то же время небольшие мясоперерабатывающие заводы, ориентированные на состоятельную клиентуру, неожиданно почувствовали подъем.
В отличие от крупных предприятий там намного лучше организован контроль за соблюдением санитарных норм и дистанции между ограниченным числом сотрудников.
Выпущенное ними органическое мясо покрывает связанные с этим расходы, поскольку его цена в два и более раз выше, чем у обычного. Владельцы бизнеса не скрывают: их дела идут в гору, потому что количество желающих приобрести дорогое мясо отнюдь не снизилась, а наоборот, возросла.
В результате пандемии коронавируса мясо в США превратилось в продукт из разряда "только для богатых". Люди, которые столкнулись с безработицей и потерей дохода, вынуждены отказываться от мяса, которое становится им не по карману,
– пишет издание.
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