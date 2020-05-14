В США из-за коронавируса большинство американцев не могут позволить себе купить мясо

В США мясо превратилось в пищу "только для богатых", поскольку для простых американцев оно теперь все чаще становится недоступным из-за своей дороговизны.

Эпидемия коронавируса спровоцировала в США мясной кризис, в стране возникла ситуация, позволяющая производство только дорогого мяса, пишет Bloomberg.

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Почему в США не хватает мяса?

По данным издания, в последние недели были вынуждены закрыться крупнейшие американские предприятия, выпускающие мясную продукцию, – Tyson Foods, Cargill.

Этому поспособствовала вспышка коронавируса среди работников. Преимущественно на таких предприятиях работают представители бедных слоев, мигранты, которые не могут позволить себе медицинскую страховку.



На крупных фермах в следствии эпидемии коронавируса некому работать / unsplash.com

Следствием снижения объемов мясного производства стало уменьшение ассортимента обычных продуктовых магазинов. В то же время небольшие мясоперерабатывающие заводы, ориентированные на состоятельную клиентуру, неожиданно почувствовали подъем.

В отличие от крупных предприятий там намного лучше организован контроль за соблюдением санитарных норм и дистанции между ограниченным числом сотрудников.

Выпущенное ними органическое мясо покрывает связанные с этим расходы, поскольку его цена в два и более раз выше, чем у обычного. Владельцы бизнеса не скрывают: их дела идут в гору, потому что количество желающих приобрести дорогое мясо отнюдь не снизилась, а наоборот, возросла.

В результате пандемии коронавируса мясо в США превратилось в продукт из разряда "только для богатых". Люди, которые столкнулись с безработицей и потерей дохода, вынуждены отказываться от мяса, которое становится им не по карману,

– пишет издание.

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