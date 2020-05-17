В США изобрели лекарство от COVID-19, которое одолевает коронавирус за четыре дня, – СМИ
Американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics уверяет, что нашла лекарство от COVID-19. Мол, есть антитело, которое за четыре дня на 100% выводит коронавирус из организма, да еще и защищает от повторного инфицирования.
"Лекарство от COVID-19 есть, оно работает на 100%"
Американская компания говорит, что нашла антитело, которое преодолевает коронавирус
Sorrento Therapeutics обещает в пятницу, 22 мая, официально объявить об открытии антитела STI-1499. Fox News пишет, что речь идет о "стопроцентно эффективном лечении" COVID-19.
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Причем эти лекарства якобы будут доступны на несколько месяцев раньше, чем на рынке появится вакцина.
Мы хотим подчеркнуть: лекарство существует. Есть решение, которое работает на 100%,
– цитирует издание руководителя Sorrento Therapeutics доктора Генри Джи.
Более того, людям, у которых будет это антитело, не нужно соблюдать дистанцию, так как они будут защищены от инфицирования еще длительное время.
Как работает лекарство, которое якобы изобрели в США
Антитело STI-1499 обволакивает вирус и предотвращает его проникновение в клетки человека. Весь процесс лечения занимает три – четыре дня.
Если вирусы не могут проникнуть в клетку, они не могут размножаться. В итоге они вымирают. Организм очищается от вируса,
– пояснил доктор Джи.
Он утверждает, что эти лекарства даже не имеют побочных эффектов, поэтому их можно применять для профилактики вместо любой вакцины, которая однозначно будет менее эффективной.
В компании говорят, что могут изготовить до 200 000 доз лекарства в месяц. Однако для начала процесса требуется одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. А получение этого одобрения – очень длительная процедура.
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Насколько можно доверять заявлениям о "стопроцентных" лекарствах от коронавируса
- Лекарства, антитела и вакцины для борьбы с коронавирусом пытаются разработать во многих странах. Собственно, на антитела обращают особое внимание из-за того, что на работу с ними надо меньше времени, чем на разработку и тестирование вакцины.
- Однако, в течение прошлых 100 лет лечения антителами инфекций хотя и применяли, но не получали значительную эффективность или однозначные результаты. Поэтому даже в издании Fox News признают, что заявления со стороны Sorrento Therapeutics стоит воспринимать осторожно.
- Антитела в целом были очень эффективными для уменьшения количества вирусов в организме. Но не настолько эффективными, чтобы полностью вылечить пациента, да еще и обезопасить его от повторного заражения. Об этом рассказала The Wall Street Journal профессор иммунологии и инфекционных заболеваний в Гарварде Филлис Канкив.
- Впрочем, в Sorrento Therapeutics все же уверены, что нашли ключ к успешному лечению.
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