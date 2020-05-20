В США от коронавируса может умереть более миллиона людей: новые расчеты

Новая модель расчетов показала, что до конца этого года в Америке от коронавируса может умереть до 1,2 миллиона человек.

К такому печальному выводу пришли ученые из Университета Вашингтона, пишет AA.

Также на тему: Все дело в тестах: Трамп объяснил, почему в США больше всего в мире больных COVID-19

Опасность коронавируса

Они выяснили, что смертность в США от нового коронавируса вырастет в три раза к концу этого года. Сейчас летальность коронавируса в 13 раз превышает показатели смертности сезонного гриппа, который составляет около 0,1%.

Сегодня смертность инфицированных коронавирусом в США приближается к 1,3%. Впрочем, это довольно условная цифра, поскольку американцы до сих пор не знают количества людей, переболевших без симптомов. Этот феномен наблюдается во всех странах мира.

Прогнозы для США

В апреле глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценивал что количество бессимптомных носителей в США составляет 25%. Ученые Университета Вашингтона убеждены, что COVID-19 более смертоносный, чем грипп.

Даже по самым скромным оценкам, 20% американского населения будут инфицированы или уже переболеют коронавирусом до конца этого года, так будет только при соблюдении социального дистанцирования. Если же от него откажутся, то количество заболевших перевалит за 100 миллионов человек.

При этом смертность от коронавируса по итогам года прогнозируется в промежутке от 350 тысяч до 1,2 миллиона человек, при самом худшем прогнозе.

Он намного превосходит оценки Дональда Трампа, который утверждал, что от коронавируса в США умрет до 100 тысяч человек.

По состоянию на 20 мая эта цифра составляет почти 92 тысячи, что больше, чем в любой другой стране мира. Также на первом месте США и по количеству больных – 1 529 785. Но в стране уже провели более 12 миллионов тестов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.