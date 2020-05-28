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В США от коронавируса умерло более 100 000 человек

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Смерть от коронавируса в США
Смерть от коронавируса в США / Getty Images

США стали первой страной в мире, где количество умерших от коронавируса превысило показатель в 100 000 человек.

По состоянию на утро 28 мая количество погибших от коронавируса в США составляет 100 442 человека. Об этом говорится в статистике Университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с COVID-19 в мире.

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США также удерживают лидерство и по количеству инфицированных – 1 699 933.

Примечательно! Всего COVID-19 в мире заразилось 5 693 066 человек. От коронавирусной инфекции в мире умерло 355 653 человека. 2 350 088 лицам удалось преодолеть недуг.

Топ-5 стран по количеству смертей от коронавируса

  • США – 100 442
  • Великобритания – 37 542
  • Италия – 33 072
  • Франция – 28 599
  • Испания – 27 117

В Украине по состоянию на вечер 27 мая было известно о 658 летальных случаях из-за коронавируса.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости США Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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