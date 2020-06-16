Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально признало игру EndeavorRx терапевтическим средством, которое будут применять для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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EndeavorRx – это видеоигра, аркадный гоночный симулятор, в котором игрок должен избегать столкновения с определенными препятствиями на трассе. В игре можно зарабатывать внутреннюю игровую валюту и выбирать различных персонажей.

FDA сообщает, что игра семь лет проходила клинические исследования. В эксперименте приняли участие более 600 детей, которые играли в EndeavorRx по 25 минут пять дней в неделю.

Игра, которая лечит: смотреть видео EndeavorRx

Как влияет игра на детей

По результатам исследований у пациентов наблюдалось улучшение внимания и повышение показателей успеваемости. Однако не обошлось и без побочных эффектов, среди которых фрустрация, головная боль, головокружение, эмоциональная реакция и агрессия.

При этом в FDA отметили, что эти побочные эффекты не так серьезны, как от медикаментов. В результате FDA все же рекомендовало игру EndeavorRx детям в возрасте от 8 до 12 лет с синдромом дефицита внимания.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности – что это? Это распространенное заболевание, которым в США страдают около 4 миллионов детей в возрасте от 6 до 11 лет. Одни из симптомов – трудности с концентрацией внимания, контролем поведения и очень высокий уровень активности.

Сама игра еще не вышла ни на одной из доступных платформ. Дата ее релиза неизвестна.