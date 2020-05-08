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В США устраивают коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться инфекцией

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Коронавірусні вечірки у США
Коронавірусні вечірки у США / unsplash.com

В штате Вашингтон устраивают коронавирусные вечеринки. Люди приходят на них, чтобы повеселиться и заразиться COVID-19.

Таким образом люди не хотят покончить с жизнью. Они надеются переболеть новой болезнью в легкой форме, получить иммунитет и вернуться к обычной жизни, пишет Tech Times.

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Первыми подобными мероприятиями стали вечеринки в штате Вашингтон, но их смогла раскрыть полиция. Особое условие таких вечеринок – чтобы присутствовали люди, которые болеют на коронавирус.

На той вечеринке, которую раскрыла полиция, среди приглашенных людей были носители коронавирусной инфекции. Другие гости стремились с ним пообщаться.

Двое людей из около 20 пришедших человек уже получили положительные результаты теста на коронавирус. Их решили не госпитализировать, потому что у больных нет признаков тяжелого течения заболевания.

Почему это плохая идея?

  • Во-первых: вы не можете быть уверены, что у вас болезнь будет в легкой форме.
  • Во-вторых: пока точно неизвестно является настолько стабильным иммунитет к коронавирусу, и ученые не исключают возможность повторного заражения.
  • В-третьих: вы подвергаете опасности своих близких и родных, представьте, как жить, если зараженный вами человек умрет.

Поэтому лучше делать все возможное, чтобы не заболеть. Тем более, пока мы так мало знаем о ней.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости США Профилактика заболеваний Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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