В США устраивают коронавирусные вечеринки, чтобы заразиться инфекцией

В штате Вашингтон устраивают коронавирусные вечеринки. Люди приходят на них, чтобы повеселиться и заразиться COVID-19.

Таким образом люди не хотят покончить с жизнью. Они надеются переболеть новой болезнью в легкой форме, получить иммунитет и вернуться к обычной жизни, пишет Tech Times.

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Первыми подобными мероприятиями стали вечеринки в штате Вашингтон, но их смогла раскрыть полиция. Особое условие таких вечеринок – чтобы присутствовали люди, которые болеют на коронавирус.

На той вечеринке, которую раскрыла полиция, среди приглашенных людей были носители коронавирусной инфекции. Другие гости стремились с ним пообщаться.

Двое людей из около 20 пришедших человек уже получили положительные результаты теста на коронавирус. Их решили не госпитализировать, потому что у больных нет признаков тяжелого течения заболевания.

Почему это плохая идея?

Во-первых: вы не можете быть уверены, что у вас болезнь будет в легкой форме.

Во-вторых: пока точно неизвестно является настолько стабильным иммунитет к коронавирусу, и ученые не исключают возможность повторного заражения.

В-третьих: вы подвергаете опасности своих близких и родных, представьте, как жить, если зараженный вами человек умрет.

Поэтому лучше делать все возможное, чтобы не заболеть. Тем более, пока мы так мало знаем о ней.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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