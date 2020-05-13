США вернули России гумпомощь: аппараты ИВЛ, которые дала РФ, стали причиной смерти 6 человек

Америка вернула на склады федеральной власти России десятки аппаратов ИВЛ, которые РФ предоставила в качестве "гуманитарной помощи".

45 аппаратов ИВЛ, которые Москва отправила в Нью-Йорк и Нью-Джерси, остались неиспользованными, сообщает BuzzFeed.

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Известно, что 30 аппаратов искусственной вентиляции легких РФ отправила в Нью-Йорк, а еще 15 – в Нью-Джерси. Власть на местах дипломатично сформулировала отказ, сообщив, что кривая заболеваний не была такой высокой и российское оборудование просто не понадобилось.

Взамен пресс-секретарь Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США сообщил, что на самом деле штаты вернули аппараты из-за "большой осторожности", ведь знают о пожарах, причиной которых это оборудование стало в российских больницах.

Так, эта же модель аппаратов ИВЛ, которые предоставила Россия, стала причиной возгорания в российских больницах, в результате чего погибли 6 человек (4 из них отравились угарным газом).

Выводы расследования, проведенного российскими властями относительно пожаров, помогут нам принять решение относительно дальнейшего применения этих аппаратов,

– сказала Донна Леснер, директор по коммуникациям Государственного департамента здравоохранения штата Нью-Джерси.

Кроме того, в СМИ подчеркнули, что американское оборудование предназначено для работы в сети 110 В, взамен российскому оборудованию необходимо 220 В.

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