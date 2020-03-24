США – третья в мире страна по количеству больных коронавирусом: как будут действовать

США попала в тройку стран с наибольшим количеством больных коронавирусом после Китая и Италии. Вероятно, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

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Она подчеркнула, что сейчас в США начали очень активно тестировать население. Отчасти именно поэтому выявляют так много случаев. 23 марта стало первым днем, когда умерло более 100 человек.

По словам журналистки, 43% людей работают из дома. В стране принимают строгие меры, чтобы сдержать скорость поражения. 16 штатов подготовили приказы, которые будут внедрять это практически принудительно. Когда они вступят в силу, то будут касаться 142 миллионов людей по всей стране.

Мэры и губернаторы обратились к федеральному правительству, чтобы координировать закупку масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Ведь они фактически соревнуются между собой, пытаясь запастись всем необходимым,

– отметила Ворожко.

И добавила, что накануне американский президент Дональд Трамп издал приказ, запрещающий накапливать критически важные предметы. Это не касается обычных граждан, а только тех, кто делает это с целью перепродажи.

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"Важно понимать, что данные, о которых мы сейчас говорим, показывают ситуацию, которая была несколько дней назад. Ведь нужно 3 – 4 дня, чтобы сделать соответствующие тесты", – подчеркнула Ворожко.

Ситуация в Нью-Йорке – очень плохая. По всей стране положительными являются 8% всех тестов, а там эта цифра достигает 28%. Губернатор ожидает, что понадобится 110 тысяч больничных коек. Их не хватает, поэтому для этого начали переоборудовать другие помещения,

– объяснила она.

Журналистка рассказала, что в США используют тесты, которые показывают именно наличие коронавируса. "Я говорила с женщиной, которой делали этот тест. Она рассказала, что процедура была очень болезненной. У нее даже лицо было в крови – вроде пытаются взять глубоко из носа", – добавила она.



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Ворожко пояснила, что по состоянию на 24 марта провели 313 тысяч таких тестов. Это не значит, что его могут получить все, кто хочет. Доступ к такому тесту ограничен – он для тех, кто вернулся из Италии или Китая, пожилых людей или медработников, у которых есть соответствующие симптомы.

Она отметила, что накануне одобрили экспресс-тест, который должен показывать результат уже через 45 минут. Вскоре их будут распространять между больницами. Вице-президент США Марк Пенс сообщил, что скоро появится и тест, который человек сможет сделать сам себе, и он будет не таким мучительным.

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