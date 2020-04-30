США изменили перечень симптомов коронавируса: добавили шесть новых признаков

В США добавили шесть новых симптомов коронавирусной болезни. К основным признакам: лихорадке, кашлю и одышке, американские специалисты добавили еще шесть симптомов. Теперь сначала будут тестировать пациентов с новым перечнем симптомов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дополнили свой список симптомов COVID-19, пишет Digital Trends.

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В дополнен список попали: озноб, дрожь от озноба, боли в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.

Люди, которые обнаружили у себя подобные симптомы, первыми смогут пройти тестирование на коронавирус. В CDC также предупредили о симптомах COVID-19, которые требуют неотложной помощи врача.

Стоит знать! Неотложные состояния: тяжесть в груди и затрудненное дыхание, сопровождающиеся помутнением сознания и синюшностью губ и других участков тела.

Новый список симптомов позволит изменить подход к тому, какие пациенты первыми пройдут тестирование на коронавирус. Это особенно важно, учитывая, что тестов до сих пор не хватает.

Список признаков COVID-19, который использует Всемирная организация здравоохранения, отличается от списка CDC. В него входят высокая температура, сухой кашель и усталость. При этом боли в теле, заложенность носа, боль в горле и диарея перечисляются в списке слабых симптомов, которые проявляются на поздних стадиях заболевания.

Коротко о распространении COVID-19 в США

В США COVID-19 заразились более миллиона человек . Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1 040 488 и эта цифра постоянно растет.

. Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1 040 488 и эта цифра постоянно растет. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 60 тысяч американцев .

. Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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