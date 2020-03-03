США могут ограничить въезд в страну из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на въезд в страну из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov (старое название).

По словам Трампа, прежде всего ограничения коснутся стран, где происходит резкий рост случаев заражения, сообщает CBS News.

Также на тему: Коронавирус из Китая: последние новости

В то же время он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

По состоянию на 3 марта, в США зафиксировали 105 случаев заражения коронавирусом, шесть летальных случаев и 7 человек выздоровели.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – свыше 38 тысяч человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавирус SARS-CoV-2 или 2019-nCov (старое название).

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.