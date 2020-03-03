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США могут ограничить въезд в страну из-за коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на въезд в страну из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov (старое название).

По словам Трампа, прежде всего ограничения коснутся стран, где происходит резкий рост случаев заражения, сообщает CBS News.

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В то же время он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

По состоянию на 3 марта, в США зафиксировали 105 случаев заражения коронавирусом, шесть летальных случаев и 7 человек выздоровели.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 3 марта  коронавирусом заболело более 90 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3000 человек, выздоровели – свыше 38 тысяч человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавирус SARS-CoV-2 или 2019-nCov (старое название).
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США Дональд Трамп Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение
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