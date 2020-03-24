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США могут стать следующим эпицентром вспышки коронавируса

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Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром распространения коронавируса, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Об этом пишет издание The Washington Post

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Добавим, что сейчас США закрывают тройку стран с наибольшим количеством больных коронавирусом после Китая и Италии.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, за последние сутки 85% новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Европе и США, из них 40% приходятся исключительно на американцев.

"Сейчас мы наблюдаем довольно большой рост количества новых случаев в США. Так, у страны есть потенциал стать эпицентром заболевания. Не можем сказать, что сейчас это есть, но такой потенциал действительно существует", – сказала Харрис.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости США Здоровая жизнь
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