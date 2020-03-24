США могут стать следующим эпицентром вспышки коронавируса
Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром распространения коронавируса, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения.
Об этом пишет издание The Washington Post.
Читайте также Внедрят ли в Украине силовые методы контроля условий карантина из-за коронавируса: ответ Минздрава
Добавим, что сейчас США закрывают тройку стран с наибольшим количеством больных коронавирусом после Китая и Италии.
По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, за последние сутки 85% новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Европе и США, из них 40% приходятся исключительно на американцев.
"Сейчас мы наблюдаем довольно большой рост количества новых случаев в США. Так, у страны есть потенциал стать эпицентром заболевания. Не можем сказать, что сейчас это есть, но такой потенциал действительно существует", – сказала Харрис.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.