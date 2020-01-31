США объявили чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса: что это значит
Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В частности, в США запретили въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.
Об этом объявил министр здравоохранения США Алекс Азар, сообщает CNN. Он подписал специальную декларацию о введении чрезвычайной ситуации.
Важно: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса
Граждане США, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.
Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:
• По состоянию на 30 января от нового коронавирус в Китае умерли 213 человек.
• Известно про 1982 случая заражения во всем мире.
• Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
• Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
• Туристические компании и онлайн-агентства прекратили организацию групповых туров в Китай.
Профилактика нового коронавируса из Китая
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;