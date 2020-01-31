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США объявили чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса: что это значит

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США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса / AP

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В частности, в США запретили въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Об этом объявил министр здравоохранения США Алекс Азар, сообщает CNN. Он подписал специальную декларацию о введении чрезвычайной ситуации.

Важно: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса

Граждане США, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

• По состоянию на 30 января от нового коронавирус в Китае умерли 213 человек.
• Известно про 1982 случая заражения во всем мире.
• Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
• Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
• Туристические компании и онлайн-агентства прекратили организацию групповых туров в Китай.

Профилактика нового коронавируса из Китая

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;


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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости США Новости Здоровье Лечение Здоровье Китай Коронавирус 2020
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