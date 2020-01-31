США объявили чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса: что это значит

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за распространения в мире китайского коронавируса. В частности, в США запретили въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Об этом объявил министр здравоохранения США Алекс Азар, сообщает CNN. Он подписал специальную декларацию о введении чрезвычайной ситуации.

Важно: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса

Граждане США, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине.

At this time, the risk to Americans remains low, and we are working to keep it that way. We will continue our work to monitor, respond to, and mitigate the spread of the #coronavirus and ensure that Americans have the most accurate and up-to-date health and travel information. https://t.co/eb4YN1H7QN — Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 31, 2020

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

• По состоянию на 30 января от нового коронавирус в Китае умерли 213 человек.

• Известно про 1982 случая заражения во всем мире.

• Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

• Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

• Туристические компании и онлайн-агентства прекратили организацию групповых туров в Китай.

Профилактика нового коронавируса из Китая

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;



Правда и мифы про коронавирус / 24 канал