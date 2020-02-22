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США обвиняют Россию в дезинформации относительно коронавируса

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США обвиняют Россию в дезинформации относительно коронавируса в Интернете / Unsplash

Чиновники в США заявляют, что Россия распространяет антиамериканские дезинформационные новости относительно китайского коронавируса через учетные записи в социальных сетях, как Twitter, Facebook и Instagram.

Как пишет издание AFP, кампания дезинформации и распространения теории заговора началась месяц назад, в то время, когда количество случаев гибели в Китае составляло три, а всего случаев заражения было только 200 в Ухане.

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Цель России – посеять раздор и ослабить институты США и их союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных кампаний,
– заявил заместитель госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

Американские дипломаты, ответственные за борьбу с российской дезинформацией, говорят, что фейки распространяются не только на английском, но и французском, испанском, итальянском и немецком языках.

Самые распространенные теории дезинформационной кампании РФ:

– Вирус был создан США для ведения экономической войны с Китаем.

– Коронавирус – это биологическое оружие, изобретенное ЦРУ.

США звинувачують Росію в дезінформації щодо коронавірусу в Інтернеті
США обвиняют Россию в дезинформации относительно коронавирус в Интернете / Unsplash

В твитах также, к примеру, обвиняют соучредителя Microsoft Билла Гейтса, фонд которого вложил миллиарды долларов в международные программы охраны здоровья.

"Общее количество случаев коронавируса в мире не достигло своего апогея, поэтому российская стратегия заключается в использовании информационной среды очень недорогим, но очень эффективным способом, чтобы посеять раздор между Китаем и США", – считает политик.

"Они не роботы, они настоящие люди за клавиатурой", – чиновник

Чиновник добавляет, что обычно сначала дезинформационную новость распространяют СМИ, а потом это обсуждают на тысячах страницах в социальных сетях.

"Эти тысячи учетных записей работают вместе друг с другом, ежедневно одинаковыми фразами, тоном и ритмом. Все мы можем довольно легко связать их с RT, Sputnik и другими СМИ, связанными с Россией", – считает Филип Рикер.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Коронавирус 2020 Новости США Новости России Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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