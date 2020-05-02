США официально одобрили Ремдесивир для лечения коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) приняло применение Ремдесивира в лечении коронавирусной болезни COVID-19 в экстренных случаях.

Об этом сообщило информационное агентство ITV.

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FDA разрешило использование средства Ремдесивир после исследований, которые доказали, что препарат сокращает время выздоровления пациентов с COVID-19 в среднем на 31% или примерно на четыре дня,

– говорится в сообщении.

Результаты исследования

Те пациенты, которые получали Ремдесивир, смогли завершить лечение в среднем в течение 11 дней, тогда как другие пациенты лечились 15 дней.

Специалисты также предположили, что Ремдесивир может снизить количество летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни, но пока утверждать этот факт ученые не могут из-за отсутствия доказательств и исследований.

Теперь Ремдесивир смогут назначать пациентам с тяжелым течением коронавирусной болезни, в частности, тем, кто имеет проблемы с дыханием и требует применения ИВЛ.

Что надо знать о Ремдесивире

Противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола.

Ремдесивир – что известно о препарате Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Скандальное исследования

Ремдесивир считали одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Однако первые контролируемые испытания с участием тяжелых пациентов потерпели неудачу. Исследователи заявили, что препарат не снижает смертность от COVID-19 и к тому же имеет побочные эффекты.

Об этом сообщила британская газета Financial Times и The Gardian со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который опубликовал сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Важно! В исследовании говорилось о том, что препарат имеет сильный побочный эффект – 18 пациентов преждевременно прекратили прием препарата.

Впрочем, почти сразу ВОЗ удалило с сайта исследование, в организации сообщили, что исследование, которое находится на стадии экспертной оценки, опубликовали ошибочно.



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