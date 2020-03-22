США вошли в тройку по количеству больных коронавирусом

США вышли на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание Covid-19.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 больных. Наибольшее количество зараженных есть в Нью-Йорке.

Читайте также В итальянской Ломбардии вводят новые жесткие ограничения из-за распространения Covid-2019: детали

Первое место по количеству больных занимает Китай – 81 349. Второе – Италия, где зафиксировано 53 578 инфицированных.

Стоит отметить, что в США зарегистрировано 340 летальных случаев и то, что 176 человек выздоровели. Штат Вашингтон на первом месте по смертности.

В США из-за эпидемии коронавируса с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В страну запрещен въезд иностранцев.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.