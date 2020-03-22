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США вошли в тройку по количеству больных коронавирусом

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США вышли на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание Covid-19.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 больных. Наибольшее количество зараженных есть в Нью-Йорке.

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Первое место по количеству больных занимает Китай – 81 349. Второе – Италия, где зафиксировано 53 578 инфицированных.

Стоит отметить, что в США зарегистрировано 340 летальных случаев и то, что 176 человек выздоровели. Штат Вашингтон на первом месте по смертности.

В США из-за эпидемии коронавируса с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В страну запрещен въезд иностранцев.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь Новости США
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