Стадии сексуального психоразвития по Фрейду: определите, к кому относитесь вы

Сексуальность начинает формироваться с первых дней жизни. Гиперопека или недостаток внимания в детстве – одинаково пагубно влияют на личность будущего человека.

Фрейд был первым ученым, который затронул тему сексуальности, и ничто не мешает большинству его теорий быть актуальными и сейчас, рассказала клинический психолог Диана Сахарова.

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Согласно Фрейду, существует 5 стадий психосексуального развития личности:

Оральная – формируется от 0 до 18 месяцев; Анальная формируется от 18 месяцев до 3 лет; Фаллическая – возникает в течение 3-6 лет; Латентная – 6-12 лет; Генитальная, начинается в период полового созревания и длится до 22 лет;

Оральная стадия развития личности

В этот период все, что происходит с младенцем, связано с фигурой матери (или исполнителем ее обязанностей). На этом этапе ребенку важно чувствовать нежность и любовь к самому себе. Если на этом этапе развития ребенок сталкивается с пренебрежением, отсутствием заботы или, наоборот, слишком сильной заботой, то, скорее всего, у него сформируется орально-пассивный тип личности.

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Люди с орально-пассивным типом личности:

Ожидают от окружающего мира "материнского" отношения к себе – желают постоянной заботы и исполнения всех желаний;

Постоянно нуждаются в одобрении от окружения;

Чрезмерно зависимые и доверчивые;

Пассивные;

Анальная стадия развития личности

Все формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии.

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Если родители в этот период скорее раздают приказы, чем взаимодействуют с ребенком, то, вероятнее всего, у нее сформируется анально-сдерживающий или анально-выталкивающий тип личности.



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Черты анально-сдерживающего типа личности:

упрямство;

скупость и методичность;

пунктуальность;

трудно выносить беспорядок, путаницу и неопределенность вокруг;

Черты анально-выталкивающего типа личности:⠀

склонность к разрушению;

беспокойство;

импульсивность;

в отношениях такие люди воспринимают "вторую половину" как объект, который им принадлежит;

Фаллическая стадия развития

На этой стадии дети начинают рассматривать свои половые органы. Однако, представления детей в этом возрасте обычно невыразительны и не точно сформированы. Первичную сцену сексуальных отношений они составляют из увиденного по телевизору, в интернете, нескольких фраз или случайно подсмотренных действий родителей.

Важнейшим на этой стадии являются отношения ребенка с членом семьи противоположного пола (мамы или папы), а именно: построение этих отношений, позиция отца и поддержка. На этом этапе ребенок перенимает родительские запреты и основные моральные нормы.

Если на этой стадии происходит застой, то во взрослом состоянии таких мужчин характеризует:

дерзкий характер;

хвастливость и неосмотрительность;

постоянные попытки доказать свое мужество;

поведение по типу Дон Жуана;

Женщины же, в свою очередь, имеют постоянное желание флиртовать и обольщать. Свою нужность они осознают только благодаря другому человеку (особенно через секс).

Латентная стадия

В этот период ребенка больше всего интересуют интеллектуальные занятия, спорт и общение с друзьями. Латентная стадия – это своего рода подготовка к взрослению, которое наступает в последней, психосексуальной стадии. В основном, ребенок в этот период сосредоточен не на своих внутренних процессах, а на внешних.

Генитальная стадия

В организме происходят биохимические и физиологические изменения. Подростки предпочитают общаться со сверстниками одного с ними пола, однако постепенно объектом энергии либидо становится партнер противоположного пола или (реже) одного с ним пола.

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