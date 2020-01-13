Стадии сексуального психоразвития по Фрейду: определите, к кому относитесь вы
Сексуальность начинает формироваться с первых дней жизни. Гиперопека или недостаток внимания в детстве – одинаково пагубно влияют на личность будущего человека.
Фрейд был первым ученым, который затронул тему сексуальности, и ничто не мешает большинству его теорий быть актуальными и сейчас, рассказала клинический психолог Диана Сахарова.
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Согласно Фрейду, существует 5 стадий психосексуального развития личности:
- Оральная – формируется от 0 до 18 месяцев;
- Анальная формируется от 18 месяцев до 3 лет;
- Фаллическая – возникает в течение 3-6 лет;
- Латентная – 6-12 лет;
- Генитальная, начинается в период полового созревания и длится до 22 лет;
Оральная стадия развития личности
В этот период все, что происходит с младенцем, связано с фигурой матери (или исполнителем ее обязанностей). На этом этапе ребенку важно чувствовать нежность и любовь к самому себе. Если на этом этапе развития ребенок сталкивается с пренебрежением, отсутствием заботы или, наоборот, слишком сильной заботой, то, скорее всего, у него сформируется орально-пассивный тип личности.
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Люди с орально-пассивным типом личности:
- Ожидают от окружающего мира "материнского" отношения к себе – желают постоянной заботы и исполнения всех желаний;
- Постоянно нуждаются в одобрении от окружения;
- Чрезмерно зависимые и доверчивые;
- Пассивные;
Анальная стадия развития личности
Все формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии.
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Если родители в этот период скорее раздают приказы, чем взаимодействуют с ребенком, то, вероятнее всего, у нее сформируется анально-сдерживающий или анально-выталкивающий тип личности.
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Черты анально-сдерживающего типа личности:
- упрямство;
- скупость и методичность;
- пунктуальность;
- трудно выносить беспорядок, путаницу и неопределенность вокруг;
Черты анально-выталкивающего типа личности:⠀
- склонность к разрушению;
- беспокойство;
- импульсивность;
- в отношениях такие люди воспринимают "вторую половину" как объект, который им принадлежит;
Фаллическая стадия развития
На этой стадии дети начинают рассматривать свои половые органы. Однако, представления детей в этом возрасте обычно невыразительны и не точно сформированы. Первичную сцену сексуальных отношений они составляют из увиденного по телевизору, в интернете, нескольких фраз или случайно подсмотренных действий родителей.
Важнейшим на этой стадии являются отношения ребенка с членом семьи противоположного пола (мамы или папы), а именно: построение этих отношений, позиция отца и поддержка. На этом этапе ребенок перенимает родительские запреты и основные моральные нормы.
Если на этой стадии происходит застой, то во взрослом состоянии таких мужчин характеризует:
- дерзкий характер;
- хвастливость и неосмотрительность;
- постоянные попытки доказать свое мужество;
- поведение по типу Дон Жуана;
Женщины же, в свою очередь, имеют постоянное желание флиртовать и обольщать. Свою нужность они осознают только благодаря другому человеку (особенно через секс).
Латентная стадия
В этот период ребенка больше всего интересуют интеллектуальные занятия, спорт и общение с друзьями. Латентная стадия – это своего рода подготовка к взрослению, которое наступает в последней, психосексуальной стадии. В основном, ребенок в этот период сосредоточен не на своих внутренних процессах, а на внешних.
Генитальная стадия
В организме происходят биохимические и физиологические изменения. Подростки предпочитают общаться со сверстниками одного с ними пола, однако постепенно объектом энергии либидо становится партнер противоположного пола или (реже) одного с ним пола.
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