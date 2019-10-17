Стала известна зарплата руководительницы Минздрава Скалецкой

В Департаменте финансово-экономических вопросов Минздрава назвали сумму заработной платы Зоряны Скалецкий.

Новая руководительница Минздрава Скалецкая получила за сентябрь зарплату в сумме 15 896 грн, – ответили на запрос УНН в Департаменте финансово-экономических вопросов, бухалтерького учета и финансовой отчетности Министерства здравоохранения.

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"Заработная плата, начисленная министру здравоохранения Украины Скалецкой Зоряне Степановне за сентябрь 2019 года, составляет 15 896,10 гривен", – говорится в сообщении.

Так, средняя начисленная зарплата в министерстве за сентябрь – более 23 тыс. грн.

"Средняя начисленная заработная плата в Министерстве здравоохранения Украины за сентябрь 2019 года составляет 23 426,33 гривны", – отметили в Минздраве.

Недавно Зоряна Скалецкая определилась с советниками, которые, по ее мнению, смогут наладить связи с международными партнерами и продолжить реформы. Один из них бывший советник Ульяны Супрун. В Минздраве обещают, что обновленный состав будет сосредоточен на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике и внедрении врачебного самоуправления.

Однако, такими кадровыми изменениями нынешняя руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая спровоцировала новый конфликт, ведь Ульяна Супрун сообщила, что из-за новых назначений, заочно уволили государственного секретаря Минздрава Артема Янчука, который находится в декретном отпуске.

Супрун видит такие действия абсолютно незаконными и называет это рейдерским захватом.