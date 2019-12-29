Стали известны цены на трансплантацию органов в Украине
Правительство установило тарифы на операции по трансплантации органов. На пересадку органа будет направлять врач пациента. Кроме того, трансплантация сможет предоставляться и человеку, который находится в неотложном состоянии.
18 декабря на Правительственном портале появилось постановление №1083, в документе которого указаны цены на трансплантацию.
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Сколько будет стоить трансплантация в Украине: цены
- Аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 гривен.
- АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
- Трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 гривен.
- Пересадка печени или ее части – 855 039 гривен.
- Цена на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 360 141,36 гривны.
- Аутологичная трансплантация будет стоить 1 308 393,3 гривны.
- За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.
Напомним, недавно в Украине впервые за последние 15 лет успешно провели операцию по пересадке сердца.
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