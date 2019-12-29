Стали известны цены на трансплантацию органов в Украине

Правительство установило тарифы на операции по трансплантации органов. На пересадку органа будет направлять врач пациента. Кроме того, трансплантация сможет предоставляться и человеку, который находится в неотложном состоянии.

18 декабря на Правительственном портале появилось постановление №1083, в документе которого указаны цены на трансплантацию. К теме: Рада дала старт новой системе трансплантации Сколько будет стоить трансплантация в Украине: цены Аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 гривен .



от живого донора или донора-трупа будет стоить . АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен .



обойдется в . Трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 гривен .



будет стоить . Пересадка печени или ее части – 855 039 гривен .



или ее части – . Цена на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 360 141,36 гривны .



с донорским этапом составит – . Аутологичная трансплантация будет стоить 1 308 393,3 гривны .



будет стоить . За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен. Напомним, недавно в Украине впервые за последние 15 лет успешно провели операцию по пересадке сердца. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.