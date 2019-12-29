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Стали известны цены на трансплантацию органов в Украине

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Цены на трансплантацию в Украине / tamimi

Правительство установило тарифы на операции по трансплантации органов. На пересадку органа будет направлять врач пациента. Кроме того, трансплантация сможет предоставляться и человеку, который находится в неотложном состоянии.

18 декабря на Правительственном портале появилось постановление №1083, в документе которого указаны цены на трансплантацию.

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Сколько будет стоить трансплантация в Украине: цены

  • Аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 гривен.
     
  • АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен.
     
  • Трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 гривен.
     
  • Пересадка печени или ее части – 855 039 гривен.
     
  • Цена на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 360 141,36 гривны.
     
  • Аутологичная трансплантация будет стоить 1 308 393,3 гривны.
     
  • За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен.

Напомним, недавно в Украине впервые за последние 15 лет успешно провели операцию по пересадке сердца.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Трансплантация Медицинская реформа Кабинет Министров Украины
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