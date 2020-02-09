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Где, как и сколько будет лечиться первый украинец с коронавирусом

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Украинец с коронавирусом с лайнера Diamond Princess проведет в японской больнице по меньшей мере 14 дней / ru.wikipedia.org

Украинца, у которого на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус 2019-nCoV, уже госпитализировали в японскую больницу. Там он проведет не менее 14 дней в условиях изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

О состоянии его здоровья японская власть ежедневно будет информировать Министерство здравоохранения, сообщили в Минздраве.

Важно! Украинец заразился коронавирусом: первый подтвержденный случай

В то же время там подчеркнули, что Государственная пограничная служба Украины имеет перечень всех граждан, которые находятся на изолированном судне Diamond Princess. Когда они вернутся в Украину, то за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

Впрочем, как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, дата их возвращения на Родину пока неизвестна. Всего на лайнере, кроме уже инфицированного, находятся 24 украинца.

Всего с момента регистрации первого случая прошли тестирование 336 пассажиров и членов экипажа, в 70 случаях был получен положительный результат тестирования,
– сообщили в Минздраве.

К слову: В МИД рассказали о состоянии зараженного коронавирусом украинца

Также привели статистику, гражданами каких стран являются инфицированные коронавирусом на лайнере Diamond Princess:

Японии – 28 человек;
США – 14;
Австралии – 7;
Канады – 7;
Филиппин – 5;
Гонконга – 3;
Китай-2;
Новой Зеландии – 1;
Аргентины – 1;
Великобритании – 1;
Украины – 1.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о шестерых лицах, которых госпитализировали из-за заболевания коронавирусом, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Новости Здоровье Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины Япония Михаил Радуцкий
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