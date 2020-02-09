Где, как и сколько будет лечиться первый украинец с коронавирусом
Украинца, у которого на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус 2019-nCoV, уже госпитализировали в японскую больницу. Там он проведет не менее 14 дней в условиях изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.
О состоянии его здоровья японская власть ежедневно будет информировать Министерство здравоохранения, сообщили в Минздраве.
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В то же время там подчеркнули, что Государственная пограничная служба Украины имеет перечень всех граждан, которые находятся на изолированном судне Diamond Princess. Когда они вернутся в Украину, то за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.
Впрочем, как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, дата их возвращения на Родину пока неизвестна. Всего на лайнере, кроме уже инфицированного, находятся 24 украинца.
Всего с момента регистрации первого случая прошли тестирование 336 пассажиров и членов экипажа, в 70 случаях был получен положительный результат тестирования,
– сообщили в Минздраве.
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Также привели статистику, гражданами каких стран являются инфицированные коронавирусом на лайнере Diamond Princess:
Японии – 28 человек;
США – 14;
Австралии – 7;
Канады – 7;
Филиппин – 5;
Гонконга – 3;
Китай-2;
Новой Зеландии – 1;
Аргентины – 1;
Великобритании – 1;
Украины – 1.
Что известно о вспышке коронавируса на лайнере
На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе 25 украинцев.
Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.
9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о шестерых лицах, которых госпитализировали из-за заболевания коронавирусом, в частности украинца.
Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.
Последние данные о распространении китайского вируса:
- По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.