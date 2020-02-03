Стало известно, когда украинцев эвакуируют из Китая из-за коронавируса

Гендиректор директората общественного здоровья Минздрава заявил, что эвакуацию граждан Украины планируется выполнить до конца текущей недели.

Украинцев хотят эвакуировать до конца этой недели, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно об эвакуации украинцев из Китая

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV Украина эвакуирует своих граждан из КНР. 30 января из города Санья домой эвакуировали 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники, несмотря на то, что люди ходят в масках и большинство товаров в аптеках раскуплены.

31 января с украинцами приземлился второй борт МАУ, на котором из города Санья прилетели 257 пассажиров. Людям померили температуру, после чего допустили в зону пограничного контроля.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 3 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 362 человека. Общее количество инфицированных – более 17 486 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

От коронавирус умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

МАУ выполнило два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Правда и выдумки про коронавирус из Китая / 24 канал

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