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Стать донором антител для лекарств против COVID-19: в Украине начали сбор крови

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В Украине начали сбор плазмы крови для разработки лекарств против коронавируса
В Украине начали сбор плазмы крови для разработки лекарств против коронавируса / pixabay.com

В Черкассах девушка перенесла коронавирус, а когда поборола болезнь, решила стать доноркой плазмы для разработки лекарств против вируса. Это первая в Украине донация человека, который переболел COVID-19.

Фармацевты хотят выработать потенциально эффективный протиковидний препарат, специфический иммуноглобулин – антитела, собранные у донора, и переработанные в препарат, пишет BBC Украина.

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Украинский производитель препаратов из донорской плазмы Biopharma является инвестором Черкасского областного центра службы крови.

Сейчас "ковидную" плазму уже готовы собирать центры Biopharma в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове. Здесь применяют метод аппаратного плазмафереза – эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови, эту процедуру организм переносит легче.


Черкащанка стала донором плазмы крови для изготовления препарата против COVID-19 / Фото BBC

В фармкомпании обратились к украинцам, которые также победили коронавирусную болезнь, и призвали стать донорами плазмы.

Мы обращаемся к украинцам, переболевшим коронавирусной болезнью и которые имеют справки о выздоровлении. Именно Ваша плазма сейчас нужна для изготовления лекарств для тысяч больных. Мы приглашаем Вас становиться донорами и таким образом спасать жизни людей,
– сообщили в компании.

Лекарства, созданные с реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни.

Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти 500 доноров.

Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр компании Biopharma, где из него изготовят потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.

Вероятно, уже осенью можно препарат будет готов. В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Новости Здоровье Новости Черкасс Коронавирус COVID-19 Лечение
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